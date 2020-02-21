شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي تراجع الصادرات الزراعية المصرية خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تراجع الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2019.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- في بيان اليوم الجمعة- أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الصادرات الزراعية المصرية لعام 2019، مُوضحةً أن الصادرات الزراعية المصرية قد شهدت انتعاشاً كبيراً خلال الموسم التصديري لعام 2019، حيث شهدت زيادة بما يقارب 300 ألف طن مقارنة بعام 2018، مُشددةً على جودة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المُصدَّرة، وفقاً للاشتراطات الحجرية والمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وأضافت الوزارة أن الصادرات الزراعية ارتفعت نتيجة التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة من خلال وضع نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، والتي تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، وكذلك تحسين جودة المنتج، فضلاً عن الشحن والتصدير طبقاً للاشتراطات الحجرية ووفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.