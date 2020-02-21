شكرا لقرائتكم خبر عن بـ235 مليون جنيه..الانتهاء من المرحلة الأولى لجبانات «وادي الراحة» بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الجبانات التي تقيمها المحافظة بطريق العين السخنة «جبانات وادى الراحة» والتي يبلغ عددها 5 آلاف جبانة بتكلفة بلغت 235 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيصها للحاجزين الذين سددوا أقساطها.

وقال محافظ القاهرة، في تصريحات اليوم، إن هذا المشروع يلبي كافة الطلبات المقدمة للمحافظة للحصول على مقابر.

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وأضاف المحافظ أن إجمالي مساحة الأرض التي سيقام عليها المشروع 110 أفدنة خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان لصالح محافظة القاهرة بنظام نقل الأصول بجنوب مدينة القاهرة الجديدة لإنشاء 9500 جبانة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 435 مليون جنيه.

والجبانات التي أقامتها المحافظة محاطة بسور كبير لحمايتها ويتوسطها مسجد على مساحة 600 م2 سيتم تسليمه للأوقاف لتعيين خطيب وإمام له، ويبلغ مسطح المدفن فيها 20 م2 وبها جزء مخصص للرجال والآخر للسيدات وتم بنائها بالطوب الوردي، كما تم تصميم التقاطعات الداخلية للمدافن بشكل يمنع الحوادث والتصادمات، والمدافن مضاءة بالكامل بالطاقة الشمسية.

وتضم منطقة المدافن 10 مبانى إدارية بمسطح 100 م2 للمبنى الواحد للتُربية والمساعدين، وبها استراحة للمعزين لحمايتهم في حالة التقلبات الجوية حتى انتهاء مراسم الدفن، كما أن الشوارع يتراوح عرضها من 12 م2 إلى 16 م2، ويبلغ عرض الممرات الداخلية حوالى 6 م2.