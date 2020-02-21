شكرا لقرائتكم خبر عن «بن راشد» يجمع تبرعات بـ360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب: «صناعة الأمل لا يخسر فيها أحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل متكوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أنه جمع تبرعات خلال حفل تكريم «صنّاع الأمل» في دبي، بقيمة 360 مليون جنيه مصري (8.17 مليون دولار)، لصالح مستشفى مجدي يعقوب بأسوان.

وقال الشيخ محمد بن راشد في حسابه على «تويتر»، «كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة... صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد».

وأضاف: «ستبقى الإمارات مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي.. وستبقى حاضنة لكل العرب.. وسيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمر ومتسارع».

وشهد الحفل تقديم مساهمات من عدد من رجال الأعمال والشركات في الإمارات لدعم إنشاء وتجهيز المستشفى، فيما أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تقديم مساهمة لدعم المستشفى تساوي إجمالي مساهمات رواد الأمل من رجال الأعمال.

يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق مبادرة صنّاع الأمل عام 2017، كأكبر مبادرة عربية تهدف إلى تكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يسعى أصحابها من خلالها إلى مساعدة الآخرين دون مقابل، واستقبلت المبادرة في دورتها الثالثة أكثر من 92 ألف مشاركة من كافة أرجاء العالم العربي، بالمقارنة مع 87 ألف مشاركة في دورة عام 2018، و65 ألف مشاركة في الدورة الأولى في عام 2017.