شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: بدء تفعيل «الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة القوى العاملة في أعمال ورشة عمل لبدء تفعيل دور الوزارة في «الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025»، وذلك على مدار يومين، ونظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة .

تضمنت الورشة التعريف بالخطة، وتحديد أدوار البرامج المعنية وذات الصلة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومحاور عمل الوزارة داخل الخطة، ومناقشة وضع خطة اعلامية وحملات والتوعية حل المشكلة، ورصد المعوقات المتوقع حدوثها في أثناء قيام الوزارة بأدوارها لمناقشتها والعمل على إزالتها، فضلاً عن وضع الخطة التنفيذية للوزارة خلال2020.

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من جانبها أوضحت آمال عبدالموجود وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية، أن الخطة تم اطلاقها عام 2018، مشيرة إلى ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة وتحقيق هدفها في القضاء على أسوأ اشكال عمل الأطفال في مصر .

وأشارت إلى أن الخطة يجري تنفيذها من خلال لجنة توجيهية تضم ممثلين لكافة الوزارات والجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين للقضاء على عمل الأطفال في مصر، فضلا عن أن هناك العديد من السياسات والبرامج الهادفة إلى مكافحة الفقر وتحسين نوعية التعليم والتي ستسهم في تخفيف منابع عمل الأطفال في مصر .

شارك في الورشة ممثلين عن الوزارة من إدارات تفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية وشئون المرأة والطفل، ومركز التدريب الإداري والتنمية، وعلاقات العمل، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية، وشئون المديريات، والتدريب المهني، والمكتب الإعلامي .