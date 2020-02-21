شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: إزالة 1163 حالة تعدي على نهر النيل خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريراً بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (265،292) إزالة على النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لانقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة (1163) حالة تعدى على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع الثالث من فبراير الجاري.

قام قطاع حماية النيل بتنفيذ عدد (313 ) إزالة على طول النهر وفرعيه، الصرف، فيما قام قطاع الري بتنفيذ عدد ( 668) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد ( 182) ازالة على منافع الصرف.

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وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام خلال الاسبوع الثالث لشهر فبراير 2020 بتنفيذ عدد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات، وذلك في اطار الموجه الخامسة عشر لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات الأمنية الممثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية والوحدات المحلية للمحافظات النيلية وأسفرت عن تنفيذ عدد (313) حالة تعدي بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات وعلى مستوى كافة المحافظات النيلية، وقد شملت إزالة عدد(3) بمحافظة القاهرة وعدد (28) بمحافظة الجيزة وعدد (8) بمحافظة القليوبيةوعدد (39) بمحافظة الغربية وعدد (19) بمحافظة المنوفية وعدد (51) بمحافظة البحيرة وعدد (5) بمحافظة كفر الشيخ وعدد 43 بمحافظة الدقهلية وعدد (28) بمحافظة وعدد 19 بمحافظة دمياط وعدد 19 بمحافظة بني سويف وعدد 45 بمحافظة المنيا وعدد (14) بمحافظة اسيوط وعدد 7 بمحافظة سوهاج ووعدد (13) بمحافظة أسوان.ليصبح إجمالي ما تم ازالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 عدد (51859) حالة تعدي على مجري نهر النيل.

من جانبه قال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام خلال الفترة من 12 فبراير- 19 فبراير 2020 بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، وأسفرت عن تنفيذ عدد (668) إزالة شملت إزالة عدد (78) بمحافظة الغربية وعدد (14) بمحافظة القليوبية و(92) بمحافظة المنوفية و(24) بمحافظة الإسماعيلية و(5) بمحافظة الإسكندرية و(4) بمحافظة الدقهلية و(69) بمحافظة البحيرة و(108) بمحافظة الجيزة و(30) بمحافظة القاهرة و(22) بمحافظة بني سويف و(7) بمحافظة سوهاج و(58) بمحافظة المنيا و(30) بمحافظة أسوان و(127) بمحافظة الشرقية، ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري (138662) إزالة.

ومن جانبه قال المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت ( 182 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 7 ) محافظات، وقد تضمنت تنفيذ عدد (96) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات ( الدقهلية (20) إزالة – الشرقية (76 ) إزالة)، إلى جانب تنفيذ (15) إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة ( المنوفية بعدد (15) إزالة) كما تم إزالة (24) إزالة بإقليم غرب الدلتا بزمام محافظات ( البحيرة (17) إزالة – الإسكندرية ( 7 ) إزالة )، وتنفيذ (17) إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة ( المنيا (17 ) إزالة )، بالإضافة لتنفيذ (30) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات ( أسيوط (30) إزالة)، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد ( 74771).