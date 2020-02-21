فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تطور جديد لأزمة حظر أغانى والمهرجانات ومنع ظهور مغنييها، أعلنت دار الإفتاء المصرية ردا على سؤال لـ"الخليج 365،" أن أغانى المهرجانات فحش وبذاءة وأن الاستماع إليها ونشرها حرام شرعا.

يأتى ذلك فى نفس الوقت الذى أقام فيه "حمو بيكا" أحد مطربى المهرجانات دعوى تطالب بوقف قرار منعهم من الظهور، مستنداً فيها إلى بعض مواد الدستور التى تؤكد أحقيتهم فى الظهور وإقامة الحفلات ووقف قرار نقابة الموسيقيين المتعلق بهذا الشأن.

الفيديو التالى يرصد تفاصيل القصة، والمواد التى استندت عليها دعوى "حمو بيكا"، وكذلك موقف دار الإفتاء من تلك القضية.

فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء

من ينتصر؟

تطور جديد فى الأزمة دخلت فيه دار الإفتاء

على خط قضية حظر أغانى المهرجانات

أعلنت الإفتاء حرمة الاستماع إليها

ووصفتها بالبذاءة والفحش

وطالبت بمنعها وحظر إصدارها

مطربو المهرجانات استندوا إلى الدستور

فى مواده التى تكفل حرية التعبير والإبداع الفنى

لإثبات حقهم ووقف قرار نقابة الموسيقيين بمنعهم

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استندت الدعوى إلى مواد الدستور رقم 65 و 67

المادة 65

تنص على أن حرية الفكر والرأى والتعبير مكفولة

بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بأى وسيلة

المادة 67

تنص على أن حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة

وتلتزم الدولة برعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم

ولا يجوز مصادرة الأعمال إلا عن طريق النيابة العامة

طرف آخر قد تصل إليه الأزمة

وهو موقع اليوتيوب

الذى يحمى أغانى المهرجانات حتى الآن

بمئات الملايين من المشاهدات

لكن الموقع الشهير له موقف سابق

بحذف أغنية "سالمونيلا" بعد بلاغ

اتهمها بالتمييز ضد المرأة

فلمن ينتصر اليوتيوب فى فتنة "المهرجانات"؟