شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تشارك في أعمال اللجنة التنفيذية لمنظمة رؤساء جامعات دول مجلس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شاركت إدارة شؤون الفرانكفونية بوزارة الخارجية في الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة رؤساء جامعات دول مجلس إفريقيا ومدغشقر للتعليم العالي ‪CAMES، والتي انعقدت في مدينة الإسكندرية بمقر الجامعة الدولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الإفريقية «جامعة سنجور». وألقى الوزير المفوض إبراهيم الخولي مدير إدارة شؤون الفرانكوفونية كلمة استعرض خلالها أوجه التعاون الحالية بين المنظمة الدولية للفرانكفونية ومصر لدعم التنمية والتعليم والثقافة في الدول الأفريقية. كما تطرق إلى أهمية دعم قطاع التعليم الأساسي في القارة وتعزيز التعاون بين الجامعات الفرانكفونية في شتى أنحاء افريقا وجامعة «سنجور» التي تعتز مصر باستضافة مقرها وتقدم لها كل الدعم اللازم، ويتزامن هذا العام مع مرور ثلاثين عاماً على إنشائها.

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