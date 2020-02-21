شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حفاوة من أهالي «النوبة».. وزير الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان قصر ثقافة توشكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط حفاوة بالغة من اهالى توشكى وابناء قرية نصر النوبة افتتحت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ اسوان قصر ثقافة توشكى بعد احلاله وتجديده وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذ واعضاء مجلس النواب وعمد ومشايخ توشكى.

قالت وزير الثقافة ان قصر ثقافة توشكى يعد رافدا جديدا للابداع في اقصى الجنوب وفى بقعة غالية من أرض مصر، واشارت انه في كل مرة يضاف شريان للتنوير إلى البنية الثقافية تبرز الاستراتيجية الهادفة إلى الوصول بالمنتج الفكرى والفنى إلى كافة أبناء الوطن، وأوضحت ان برنامج التشغيل يضم انشطة متعددة ومتنوعة تعمل على استثمار طاقات الشباب واكتشاف ورعاية المواهب إلى جانب تاكيد الهوية ودعم قيم الانتماء، ووجهت التحية لمحافط اسوان على مساندته لافتتاح الموقع.

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من جانبه ثمن محافظ اسوان جهود وزارة الثقافة واهتمامها بالوصول إلى القرى والنجوع والمناطق الحدودية، واشاد بالفعاليات الابداعية المستمرة التي تشهدها المحافظة ويتم تنفيذها في مختلف المراكز مؤكدا دعم كافة التظاهرات الثقافية المقامة على أرض اسوان.

وقال رئيس هيئة قصور الثقافة ان افتتاح قصر ثقافة توشكى يحمل الرقم 17 خلال عامين، واشار إلى تواصل الجهود لاثراء مواقع الهيئة واضافة الجديد لها بمختلف ريوع مصر.

وقام عمد ومشايخ توشكى باهداء وزير الثقافة ومحافظ اسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة دورعا لتكريمهم تقديرا لجهود انضمام قصر ثقافة توشكى إلى منظومة الثقافة المصرية.

وخلال الافتتاح تفقدت وزير الثقافة المبنى ومحتوياته التي تضم مسرحا، مكتبة عامة، قاعة تكنولوجيا معلومات، قاعات المرسم والحرف البيئية والفنون التشكيلية وأنشطة الطفل كما شهدت عروضا فنية لفرق اطفال توشكى، توشكى للفنون التلقائية وبلغاريا للفنون الشعبية.