شكرا لقرائتكم خبر عن رموز القبائل وملاك الهجن يشكرون الرئيس: حوّل أقدم رياضة من المحلية للعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم رموز القبائل وكبار ملاك الهجن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للجهود التى قدمتها الدولة لنجاح الرياضة مؤكدين أنها تحولت من المحلية للعالمية، لافتين إلى أن هذا تم بعد ان قدم الرئيس لهم الدعم وأمر بتذليل العقبات لتنجح.

وقال عيد حمدان ، رئيس اتحاد الهجن المصرى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": إن الدولة تقف لجانب أهل الهجن من أجل نجاح كل الفعاليات، وانهم يشكرون الرئيس على هذه الوقفة ويؤكدون انهم سيضيفون كل جديد لرفعة اسم مصر.

اضاف ربيع ابومعمر، مندوب قبيلة القرارشة بسيناء واحد الملاك للهجن، انهم باسم كل أهل الهجن والقبائل يقدمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى كان دعمه للهجن والهجانة اثر كبير على ازدهارها، وتمثل ذلك فى حضوره شخصيا برفقة ضيف مصر الشيخ محمد بن زايد ولى عهد ابوظبى فعاليات السباق يناير الماضى ، ليسجل التاريخ انه أول رئيس مصرى يشارك ابناء البادية رياضتهم المحببة وهى الهجن ، ويقدم لهم الدعم وتذليل العقبات وتتم الفعاليات فى اهم مدينة عالمية على أرض مصر وهى شرم الشيخ، لافتا إلى إنهم يأتون من كل المحافظات من اجل المشاركة والبحث عن الفوز لمن يستحقه.

وقال النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب، ورئيس نادى سيناء للهجن والفروسية، إن رياضة الهجن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وصلت للعالم، وكانت الهجن سفير مشرف فى بطولات وميادين عربية كبرى، لافتا إلى أنهم وباسم كل اهل الهجن يثمنون هذه الوقفة القوية للدولة بكل مؤسساتها من اجل نجاح رياضة هى رياضة العرب الأولى والأقدم واهم رياضة تراثية لأبناء فى مصر فى كل المحافظات .

وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان سباق شرم الشيخ للهجن تفاصيل أشواط السباق وعددها 30 سوطا .

وبحسب بيان اللجنة ان الأشواط تبدأ صباح الجمعة بعدد 11 شوطا للهجن الأصيلة معروفة السلالات والتى يتوارث تربيتها اهل الهجن فى مصر ويطلقون عليها " حراير"، ومقررا توزيع الأشواط وفق السن والنوع ، والفترة المسائية 7 اشواط للهجن " العباديات" وهى الهجن غير الاصيلة ويقوم ملاك الهجن بجلبها من السودان ، وشوط مخصص للهجن من المحافظات .

وتستكمل اشواط المهرجان يوم السبت والأحد بشوط مارثون لمسافة 12 كيلو وشوط مارثون لمسافة 6 كيلو، و9 اشواط للهجن من اعمار مختلفة .

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وفعاليات مهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطى الرابع، من سلسلة سباقات الهجن بدعم اتحاد الهجن الإماراتى، وثانى سباق خلال هذا العام فى مدينة شرم الشيخ .

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر.

وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .

وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان.

وسبقت محافظة جنوب سيناء انطلاق الفعاليات بتجهيز مضمار السباق واستقبال الهجانة المشاركين، كما وفرت مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء فريق طبى يشرف على اتخاذ اجراءات الطب البيطرى وتتضمن تركيب الشرائح الإليكترونية للهجن، والفحص لبيان إعطاء منشطات من عدمه .

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

ومقرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى إبريل القادم بسباق هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى.