شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الثانوية العامة كتابة الاستمارة الورقية للتقدم لامتحانات 2020، حيث يستطيع الطالب الذهاب للمدرسة التابع لها وكتابة استمارته، أما الطالب المحبوس فكيف يحرر استمارة التقدم للامتحان.

ـ تحرير استمارة التقدم للامتحان بمعرفة ولى أمر الطالب.

ـ تعتمد من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب.

ـ تسلم الاستمارة للجنة النظام والمراقبة المختصة.

ـ يقوم ولى الأمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون.

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ـ لا يسمح بعقد لجان خاصة لامتحان الثانوية العامة باقسام الشرطة.

ـ يجب على ولى الأمر الحصول على موافقة المحامي العام للسماح لابنه بأداء الامتحان.

ـ التقدم لمديرية الأمن التابع بطلب لنقل الطالب لأقرب سجن عمومى.

ـ تحرير استمارة تقدم للامتحان بمعرفة ولي أمر الطالب.

ـ يسلم ولى الأمر صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون.