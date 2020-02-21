شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النشرة القومية للتشغيل التى تصدرها وزارة القوى العاملة، عن توفير 7390 فرصة عمل، حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وينشر ”الخليج 365” قائمة كاملة للنشرة القومية للتشغيل، التى يتوافر فيها 7390 فرصة عمل متوفرة للخريجين والمؤهلات المختلفة، وتوضح فرص العمل المطلوبة داخل البلاد حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن مؤخرًا أن عدد الذين تم تعيينهم من خلال مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بلغ 2298 شابًا، منهم 41 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص، من بين 6358 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلاً عن توفير 14 فرصة عمل أتيحت من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية.

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وقال الوزير، إن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 1870عاملاً على المهن المختلفة، واستخراج 1938 ترخيصًا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 14 شهادة قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و45 خطابًا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، خلال يناير 2020.

وأشار محمد طه وكيل الوزارة مدير المديرية، إلى أنه فى مجال السفر للعمل بالخارج، تم إصدار 142 تصريحا بالعمل فى الخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 44 مؤهلات عليا، و60 متوسطة، و4 فوق المتوسطة، و34 بدون مؤهل.

وتابع: أن ما تحقق من إنجاز خلال الشهر فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالى المسجلين بالإدارة المختصة 16 ألفا و462 عاملا، وقد بلغ إجمالى ما تم صرفه لرعاية هذه الفئة 45 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية والمساعدات من "زواج وولادة وعمليات جراحية".

وفيما يلى ننشر فرص العمل المتوفرة وطرق التقديم: