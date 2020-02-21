شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، حتى 10 مارس 2020، وفقًا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

الخليج 365 ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن كيفية التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات فى نقاط محددة:

1- ضرورة أن يكون العضو مسجلاً فى إحدى الجمعيات الأهلية "عضو عامل أو منتسب" عند تقديم الطلب.

2- ضرورة أن يكون العضو مسدد الاشتراك السنوى للجمعية وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل فى 1/1/2020م، ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

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3- أن يكون المتقدم قادرًا على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه.

4- يشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عاماً وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

5- يشترط أنه لم يسبق له الحج فى الفترة اعتباراً من عام 2015 وفيما بعدها.

6- سيجرى تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين فى أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل غير فى جهة واحدة فقط سواء فى التضامن أو الداخلية أو السياحة.