شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى أوتاوا يلتقى السكرتير البرلمانى لرئيس الوزراء الكندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير مصر فى كندا السفير أحمد أبو زيد اليوم الجمعة مع عمر الغبرا، السكرتير البرلمانى لرئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، فى إطار التواصل الذى يقوم به السفير مع مختلف دوائر صنع القرار فى كندا لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكندية فى كافة المجالات.

وقال السفير أبو زيد - عقب اللقاء - إنه حرص على الاجتماع مع السكرتير البرلماني لرئيس الوزراء الكندي لمتابعة اللقاء الهام الذي جمع رئيس الوزراء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة بأديس أبابا، والبناء على ما حققه اللقاء من زخم إيجابي يفتح المجال أمام تعزيز العلاقات المصرية-الكندية لا سيما في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الكندية في مصر، وسبل الاستفادة من الخبرة الكندية في مجال التعليم، بالإضافة إلى تعزيز وتنويع آليات التشاور والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأوضح السفير المصري أنه لمس من المسئول الكندي اهتماما وحرصا على دعم العلاقات الكندية المصرية، والبناء على ما شهدته الأشهر الأخيرة من كثافة في مستوى الزيارات واللقاءات المتبادلة بين المسئولين في البلدين، والتي شملت زيارة رئيس مجلس الشيوخ الكندي إلى مصر، ومشاركة وزير خارجية كندا في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإسهامات الكندية المتزايدة في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة في مصر.

واشار السفير أبو زيد إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التفاعل والتعاون بين البلدين، وأن لقائه مع السكرتير البرلماني لرئيس الوزراء تناول مقترحات عديدة سوف تعمل السفارة المصرية في أوتاوا على تنفيذها بالتنسيق مع الجانب الكندي، بما في ذلك الاستفادة من دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات على المستويين السياسي والشعبي.