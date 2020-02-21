شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد المؤتمر السنوي الأول لـ«طب كفر الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت كلية الطب البشري بجامعة كفرالشيخ المؤتمر السنوي الأول تحت عنوان «طب كفر الشيخ.. الإنجازات والأهداف المستقبلية». Advertisements وبحسب بيان، يُعد المؤتمر هو الأول للكلية والذي يهدف إلى التعريف بالأنشطة العلمية والخدمية التي تقوم بها كلية الطب في كفر الشيخ. وترأس المؤتمر العلمي الدكتور محمد عبدالعال عميد كلية الطب ورئيس شرف المؤتمر الدكتور حسن الباتع بحضور عدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب ونقيب الأطباء. وناقش المؤتمر خلال جلساته العلمية الجديد في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والاكتشاف المبكر وعلاج أورام الكبد وجراحات الحوضوالجديد في جراحات المخ والأعصاب.

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