شكرا لقرائتكم خبر عن قومي المرأة بالمنيا يحتفل بتخرج الدفعة الأولى من متدربات الحياكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل فرع المجلس القومى للمرأة صباح اليوم بتخريج الدفعة الأولى للسيدات اللاتى التحقن بالدورة التدريبية للخياطة بمشغل الفرع وعددهن 45 سيدة حيث كانت مدة التدريب شهرين موزعين على 3 مجموعات كل منهم 15 سيدة يتلقون التدريب يوميا بالتوازى.

وقالت الدكتوره رشا المهدي، مقرر الفرع بالمحافظة، ان التدريب هو ثمار بروتوكول تعاون بين فرع المجلس ومديرية القوى العاملة بالمنيا وقد تم تبادل خبرات بين المتدربات ونظيراتهن في مركز التدريب التابع للقوى العاملة، ويعتبر مشغل فرع المجلس بالمنيا الأكبر على نطاق أفرع المجلس على مستوى الجمهورية والتى أنشئت بهدف تمكين المرأة اقتصاديا بعدما رصد مكتب الشكاوى زيادة عدد المشكلات الأسرية بسبب العامل الإقتصادى بالإضافة إلى مشكلات السيدات المعيلات، كما يقوم الفرع على جانب الدورات بعقد الندوات التي تهدف إلى حل المشكلات الأسرية والإجتماعية والنفسية للمتدربات، ويتواصل فرع المجلس بالمنيا مع مصانع الملابس بالمنطقة الصناعية لتوفير فرص عمل للخريجات المتميزات المستوفيات لشروط العمل.

وأضافت «المهدي» أنه تخلل الاحتفالية تسليم الأوائل منهن ماكينات خياطة تبرع بها أحد رجال الأعمال بالمنيا. مؤكده ان المرحلة الأولى أقيمت بدعم فنى وتوفير المدربين من قبل القرى العاملة ولكن الدورة الثانية بالجهود الذاتية لفرع المجلس، كما تساند المحافظة جهود المجلس فقد زار مقر الفرع بالأمس د.محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا وقد استمع لمقترحات واحتياجات المتدربات بالمشغل من الدفعة الثانية وأكد على دعم المحافظة لهن.