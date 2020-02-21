شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفان روماتيه يفتتح فرعا جديدا للمركز الثقافي الفرنسي بالشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح سفير فرنسا في القاهرة، ستيفان روماتيه، الخميس، فرعًا جديدًا للمعهد الفرنسي في مصر (IFE) وذلك بحي الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور لفيف من المدعوين.
وقال السفير الفرنسي ان افتتاح هذا الفرع الجديد للمعهد الفرنسي، بحي الشيخ زايد الذي يشهد توسعات عمرانية كبيرة، الاهتمام الكبير الذي توليه فرنسا لتدعيم روابطها مع مصر وكذلك رغبتها في الاستجابة للطلب المتزايد في مصر على تعلم اللغة الفرنسية.
وأضاف في تصريحات خاصة للمصري اليوم ان فرنسا تتعاون مع مصر في مجال التعليم حيث تعمل على تطوير الجامعة الفرنسية لزيادة عدد الدارسين بالجماعة.
وسيبدأ المركز أعماله في الاول من مارس القادم حيث سيقدم فرع الشيخ زايد التابع للمعهد الفرنسي دورات تعليم اللغة الفرنسية بكافة المستويات للكبار والصغار.
يذكر ان هذا الفرع الجديد الذي يُفتتح اليوم هو الفرع الرابع للمعهد الفرنسي في مصر بالقاهرة الكبرى، بعد أفرع المنيرة ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة. والمعهد الفرنسي متواجد أيضًا بالإسكندرية من خلال فرع له مفتوح منذ 1967.
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