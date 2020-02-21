شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مع شركة خاصة لتركيب أطراف صناعية لغير القادرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصى أطباء ومتخصصون فى تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بضرورة إنشاء كلية متخصصة مجهزة بأحدث الأجهزة والخبراء الفنيين، وإلغاء الضرائب عن هذه الأجهزة، فيما أعلنت إحدى الشركات عن اتفاقها مع وزارة التضامن لدعم تركيب هذه الأطراف لغير القادرين كنوع من المسؤولية المجتمعية.

وطالب الخبراء، خلال مؤتمر صحفى لتعزيز الصناعة الوطنية، وتحويل مصر إلى مركز لتصدير الأطراف الصناعية للدول العربية والإفريقية، بسرعة تشكيل لجنة عليا من وزارات التضامن والصحة والمالية وخبراء القطاع الخاص، لوضع خطة لتطوير المجال التعليمى والصناعى للأطراف الصناعية، مع إلغاء الضرائب والجمارك. وأعلن الدكتور خالد الديب رئيس مجلس إدارة أرثوميديكس للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لمساعدة الحالات غير القادرة، فضلا عن التبرع بمنتجاتها إلى الجهات المعنية بمساعدة غير القادرين.