شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن أحمد القاسمي: الاتصال الدولي الحكومي مرآة تعكس القيم الأصيلة للدول والمجتمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تُعقد الدورة التاسعة من المنتدى الدولى للاتصال الحكومى، التي ينظمها المركز الدولى للاتصال الحكومى، التابع للمكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، خلال الفترة من 4 حتى 5 مارس المقبل.

يشارك في المنتدى 64 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين ونخبة من المفكرين العرب والخبراء يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية، في حوار مفتوح يمتد على 15 جلسة حوارية تفاعلية و10 خطابات ملهمة و9 ورش عمل و3 جلسات عصف ذهنى و20 منصة تفاعلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده المركز الدولى للاتصال الحكومى، الأربعاء، في مسرح المجاز، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة طارق سعيد علاى مدير المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، وجواهر النقبى مدير المركز الدولى للاتصال الحكومى، وعدد من المسؤولين وممثلى الجهات الراعية للمنتدى، وجمع من ممثلى وسائل الإعلام.

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى، رئيس مجلس الشارقة للإعلام: «مثل كل عام، نراجع أوراقنا ونقرأ الوضع الراهن لنضع خططنا في صياغة دورةٍ جديدةٍ تحاكى الواقع وتلبى متطلباته التطويرية، حيث ركزنا خلال ثمانى دوراتٍ سابقةٍ على نشر ثقافة الاتصال الحكومى ومعرفة قضاياه ومناقشتها، وخرجنا بالحلول وأطلقنا المبادرات ومشروعات التطوير، وتوسعت أهدافنا لتشمل العالم أجمع بعد أن انطلقنا من الشارقة، الإمارة التي تسير بخطى بانيها قدوة الاتصال الحكومى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة».

وأضاف الشيخ سلطان: «خرجنا بطرحٍ جديدٍ للمنتدى دون التركيز على الشعار الواحد، وصولًا إلى المحاور المتعددة، وهى: ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة، والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة، والرّفاه الفردى والمجتمعى.. هذه المحاور تمثل الخصائص والثقافة والفلسفة التي تتطلب من فرق الاتصال الاستهداء بها لتطوير المهارات».

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وأكد أن الاتصال الحكومى بات مرآة التطوير التي تعكس صورة الشعوب والقيم الأصيلة للدول والمجتمعات والمؤسسات، وهو الطريق نحو تحقيق الإنجازات المختلفة، مشددًا على أثره الكبير في تشكيل الصورة الذهنية وسمعة الدول التي تعد رصيدها للبقاء والبناء.

ولفت إلى أن الاتصال الحكومى المطلوب هو حالةٌ من التفاعل بين عدة أطراف تعى مصالحها المشتركة أو تخوض حوارًا للتوافق على هذه المصالح، وأن الاتصال الحقيقى هو المبنى على الاستماع للجمهور، وتفهم مزاجه العام، والتعرف على ردود أفعاله لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى أهمية توظيف التكنولوجيا لتعزيز الخدمات الحكومية وتطوير كفاءة إداراتها المختلفة، وتأثير الرسائل التي تحملها السينما والمسارح والآداب والفنون بمختلف أنواعها كونها تشكل وسيلة اتصال هي الأقوى أحيانًا والأكثر عمقًا من الرسائل العادية، باعتبارها تصل إلى وجدان الناس بشكلٍ مباشر.

وتسلّط الدورة التاسعة من المنتدى الضوء على أربعة محاور واسعة النطاق والتأثير تشمل: ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة، والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة، والرفاه الفردى والمجتمعى، لينتقل المنتدى في هذه الدورة من صيغة الشعار الواحد إلى المحاور المتعددة، بهدف تحقيق أكبر قدر من التفاعل مع الجمهور، وتوفير أقصى فائدة ممكنة من المواضيع والقضايا التي يتبناها.

ويستضيف المنتدى شخصيات عربية وعالمية ستقدم خلال المنتدى حزمة من الخطابات الملهمة في مختلف الحقول المعرفية، حيث يستضيف الحدث صاحب السمو الملكى، الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربى، في خطاب عبر الفيديو، ومعالى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذى لشركة بترول أبوظبى الوطنية «أدنوك»، رئيس المجلس الوطنى للإعلام.. كما يستضيف المنتدى الرئيس الكولومبى السابق خوان سانتوس، الحائز جائزة نوبل للسلام للعام 2016، وميشال جان، الحاكم العام والقائد الأعلى للقوات المسلحة الكندية خلال الفترة 2005-2010 وهى الأمين العام للمنظمة الدولية الفرنكوفونية خلال الفترة من 2015-2019، والدكتور طلال أبوغزالة مؤسس ورئيس «طلال أبوغزالة العالمية»، والدكتور ميتشيو كاكو العالم الأمريكى المتخصص بمجال الفيزياء النظرية.

وتشمل قائمة الضيوف الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وعلى بن محمد الرميحى وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، والسيد أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية. كما يشارك في أعمال المنتدى كريس بينيت، مدير شؤون التعلم، بلوكتشين تريننج ألاينس- الولايات المتحدة، الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية (2015- 2019)، وجيماين والش مديرة مجموعة الاتصال في وزارة التعليم لحكومة المملكة المتحدة

ويمثل المشاركون في المنتدى 16 دولة عربية وأجنبية، منها: دولة الإمارات العربية المتحدة، والأردن، ومصر، والسعودية، والبحرين، والكويت، والجزائر، والمغرب، ولبنان، وفلسطين، وبلغاريا، وأمريكا، وكندا، وبريطانيا، وكولومبيا، والهند.