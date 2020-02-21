شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي» يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية تبادل المنح للمعلمين والطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة، مارى ريوس مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون التعليمية والثقافية، والوفد المرافق؛ لمناقشة مجالات التعاون المختلفة بين الجانب المصرى والأمريكى.

وناقش الجانبان مجالات التعاون المتبادل، خاصة في مجال دعم التبادل بين الطلاب والمعلمين من خلال إرسال بعثات قصيرة للتدريب والتأهيل. وعرض شوقى، الخطوات التي تم إنجازها حتى الآن من أجل تطوير التعليم، سواء ببناء النظام الجديد وكذلك تطوير نظام التعليم القائم من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية، والتى تساعد على قياس نواتج التعلم. وبحث الطرفان تطوير التعاون في مجال المنح الدراسية، والعمل على التوسع في تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب في المدارس. وأكدت «رويس» استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الشراكة مع مصر في مجالات التعليم، مشيدة بالعلاقات المتميزة بين البلدين في هذا الإطار.

واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم في إطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والجانب الأمريكى، في مجال التعليم. حضر الاجتماع، من وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمى، ومن الجانب الأمريكى هيلين لافاف مستشار الشؤون العامة بالسفارة الأمريكية، ماثيو بارتليت مدير العلاقات الدولية والاتصالات الاستراتيجية، وريتشيل ليسلى مسؤول العلاقات الثقافية.