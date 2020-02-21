شكرا لقرائتكم خبر عن «دعم مصر»: بعض الأحزاب اعترفت بعدم جاهزيتها لانتخابات «المحليات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن عدداً من قيادات الأحزاب أكدوا عدم جاهزية أحزابهم لخوض انتخابات المحليات، وأنهم يحتاجون لمزيد من الوقت لإعداد كوادرهم وتأهيلهم.

وقال القصبى خلال كلمته، الأربعاء، فى الجلسة الرابعة للحوار المجتمعى حول مشروع قانون المحليات مع المجلس القومى للمرأة، والتى نظمها الائتلاف إن ممثلى النقابات ليسوا متوافقين من الأساس على تعريف العامل، والائتلاف طالبهم بتنظيم حوار مجتمعى بينهم للتوافق على هذا الأمر.

ونبه القصبى إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التى تهم الدولة، وأى خلافات حوله أمر صحى، كما أن كل الملاحظات محل تقدير، مشيراً إلى أن جلسات الحوار تأتى بتوجيه من رئيس الجمهورية للتوافق حول القانون، موضحاً أن البرلمان يرحب بجميع الآراء، وعقد 3 لقاءات مع رؤساء الأحزاب وممثلى النقابات والوزارات، أسفرت عن ملاحظات كثيرة حول المواد.

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وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر: «نستمع لصوت المرأة فيما يخص القانون نظراً لأن الدستور منح المرأة الحق فى ممارسة حقوقها السياسية ومنها تمثيلها بنسبة 25٪ فى المجالس المحلية».

وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن وجود مكافآت مالية لأعضاء المجالس المحلية سيمثل عبئاً كبيراً على الدولة، و«مش علشان نائب البرلمان وعضو مجلس الشيوخ هياخدوا مكافأة يبقى عضو المجلس المحلى يبقى زيهم».

وأضافت مرسى، إن سيدات مصر سيشاركن بقوة فى الانتخابات المقبلة سواء البرلمانية بغرفتيها أو مجالس المحليات، وهناك تجهيزات كبيرة تتم من قبلهم وستكون هناك مشاركة أكبر من التوقعات و«نحن معكم قلباً وقالباً فى الجلسات الحوارية».

وقالت نجوى مصطفى، ممثل المجلس بمحافظة الدقهلية، إن الأحزاب فى كافة الأقاليم غير جاهزة للانتخابات المحلية المقبلة و«لدينا قلق كبير خاصة فى ظل عدم الجاهزية هذه» ورفضت صلاحيات أعضاء المجالس المحلية المنصوص عليها فى المشروع، مطالبة بتقليلها خاصة فى أول انتخابات حتى لا تحدث أزمات، كما يجب وضع شروط خاصة بالمستوى التعليمى، ليكون للأعضاء أثر، لأن هناك حاجة لممثلين قادرين على خدمة المواطن.