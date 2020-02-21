شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» و«التعليم» تنظمان ورشة عمل لمراجعة البعد البيئي لأقسام التبريد والتكييف بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن وحدة الأوزون التابعة لوزارتها نظمت ورشة عمل لمراجعة البعد البيئى بمناهج أقسام التبريد والتكييف بالتعليم الفنى، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، بهدف بناء قدرات المختصين بوضع المناهج وتمثل تلك الورشة فرصة مناسبة للعمل المشترك بين الجهات المعنية للتوافق مع المستجدات الدولية والتغلب على التحديات المستقبلية الخاصة بتكنولوجيا تصنيع أجهزة التبريد والتكييف.

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وشارك فى الورشة ممثلو الوزارتين، وعدد من المعنيين بتطوير مناهج أقسام التبريد والتكييف بالمراحل التعليمية لمدارس التعليم الفنى، وممثلو كل من التدريب المهنى بوزارتى القوى العاملة والتجارة والصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، بالإضافة لعدد من الخبراء ومن العاملين فى المجال.

وأوضحت الوزيرة أن الورشة تناولت عرضاً لتطور وسائط التبريد وأنواعها وخصائصها، والتحديات المصاحبة للتطورات العالمية فى هذا المجال والالتزامات المصرية تجاه بروتوكول مونتريال وتعديلاته، بالإضافة لتقديم عرض عن البدائل الحديثة لوسائط التبريد وكيفية التعامل معها، كما استعرض ممثلو قطاع التعليم الفنى المناهج الدراسية الحالية للمراحل التعليمية، وتلا ذلك مناقشات لبحث الرؤى المختلفة للمادة العلمية بالمناهج التى سيتم تحديثها.

وانتهت الورشة إلى عدد من التوصيات أهمها التأكيد على أهمية التحديث المستمر للمناهج بأقسام التبريد والتكييف للمراحل التعليمية بمدارس التعليم الفنى، مع ضرورة التزامها بقواعد السلامة والصحة المهنية الخاصة بوسائط التبريد الحديثة، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين التعليم الفنى والتدريب المهنى لتنظيم دورات لتدريب المدربين بأقسام التبريد والتكييف للمدارس ومراكز التدريب المهنى وإشراك الخبراء العاملين فى المجال لتبادل الخبرات والتعرف على البدائل الجديدة لوسائط التبريد وكيفية التغلب على التحديات التى تواجه الفنيين عند تطبيق التكنولوجيا الحديثة. كما تضمنت التوصيات ضرورة توفير الخامات والآلات اللازمة للتدريب العملى بحميع ورش ومعامل مدارس التعليم الفنى، وتفعيل دورالإعلام فى نشر الوعى بأهمية التعليم الفنى وتغيير نظرة المجتمع السلبية لهذا القطاع الرائد فى عملية التنمية، علاوة على تشكيل مجموعة عمل لدراسة ومراجعة المناهج وعرض مقترحات التحديث خلال الاجتماع القادم.