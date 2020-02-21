شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر طبي بمطروح: نتائج التحليل السابع للأجنبي حامل «كورونا» سلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح مصدر طبى في مطروح، أنه تم إجراء تحليل جديد سابع للشخص الأجنبى الحامل لفيروس كورونا المستجد Covid19، وتحليل خاص بالـ«pcr» وكانت النتائج سلبية.

وأفادت المتابعات لحالة الأجنبى بمستشفى النجيلة المركزى، في مطروح، أنه بحالة جيدة ويقضى يومه بمركز الحجر الصحى بشكل عادى وحيوى، وأوضح المصدر أنه موجود بمكان آمن ومعزول ولا علاقة لمكانه ببقية أقسام المستشفى الأخرى، مع مراعاة أعلى درجات الاستعدادات الطبية اللازمة للحفاظ على حالة المخالطين للحامل للفيروس.

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وأوضحت مصادر طبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمنفذ الحجر الصحى بـ«النجيلة» ومنفذ السلوم البرى ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا» مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع العابرين من وإلى الجانب المصرى. وأكدت أن الحجر الصحى والمنفذ المصرى بالسلوم لم يسجل أي حالات اشتباه تخص الفيروس.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أنها أجرت تحليلا للأجنبى الذي اكتشف أنه حامل للفيروس وأن نتيجته سلبية بعد ٤٨ ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لـ«كورونا» الجمعة الماضى، كما كانت نتيجة 5 تحاليل أخرى سلبية.

وأوضحت، أن المريض الأجنبى بحالة جيدة ودرجة حرارته لم تسجل أي ارتفاع مشتبه به، حيث تتم متابعة حالته الصحية من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة، وهى جيدة.