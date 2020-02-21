شكرا لقرائتكم خبر عن المرشدين السياحيين: فتح باب الاشتراك فى بنادى النقابة تحت التأسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إنه أجرى زيارة لجهاز مدينة حدائق أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية بالشيخ زايد، تنفيذا لمحاولات النقابة الأخيرة للاحتفاظ بالأرض المخصصة للنقابة بحدائق أكتوبر على مساحة 15 ألف م2، لإقامة مقر للنقابة ونادى اجتماعى، ومركز تدريب بمدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه تبع ذلك عقد اجتماع لمجلس النقابة، فى ضوء ما توصلت إليه الاجتماعات مع الجهاز والهيئة.

وأضاف النحلة، أن المجلس عقد جلسة رسمية للوقوف علي الإجراءات القانونية التي تحفظ أرض النقابة، وتحفظ حق الأعضاء الذين سيدفعون اشتراك عضوية نادي المرشدين السياحيين تحت التأسيس، لدعم النقابة لاقتناص الفرصة الأخيرة في الحفاظ علي الارض لإنشاء المشروع وفق الاجراءات القانونية .

وأوضح أن الاشتراك للمرشد السياحي 10000 عشرة آلاف جنيه، والاشتراك لغير المرشدين السياحيين 30000 ثلاثون ألف جنيه، مشيرا إلى أنه المرحلة الاولي للاشتراكات، تبدأ من الثلاثاء 28 فبراير، وتنتهي الخميس 5 مارس 2020، على أن يكون سداد الاشتراك بأحد مقرات النقابة العامة، أو أى من فروعها كاملا نظير الحصول علي إيصال معتمد موضح عليه اشتراك عضوية نادي المرشدين السياحيين تحت التأسيس، أو بإيداع المبلغ في رقم حساب النقابة العامة للمرشدين السياحيين،

علي ان يتم ارسال صورة إيصال الإيداع الي النقابة، واتس اب علي الرقم

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01144300335.

وأوضح أن هذه هي المرحلة متميزة، وبأقل اشتراك، حيث سيتم مضاعفة الاشتراكات في المرحلة الثانية، والتى سيتم الإعلان عنها فور الحصول علي كافة الأوراق والاشتراطات من الجهاز وسوف يخضع الاشتراك لدراسات الجدوي المالية الجاري إعدادها، لافتا إلى أنه سوف تتضاعف الاشتراكات للمرة الثانية فى المرحلة الثالثة أيضا، قائلا: كلما سارع العضو بالاشتراك استمتع بأسعار رمزية، بالاضافة الي المساهمة في إنقاذ أرض النقابة من الضياع .