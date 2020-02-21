أخبار مصر | نقابة المحامين تصدم غير المشتغلين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المحامين تصدم غير المشتغلين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وشدد على أن النقابة تقدم كامل الدعم لأعضاءها في الخدمات وعلى رأسها المعاش والعلاج، إضافة إلى الحصانة المهنية، مضيفا: "فحرصنا على أن يتضمن الدستور فصلا للمحاماة، أكد على استقلالها، وحصانة المحامين أثناء عملهم.

وأشار إلى أن تعديلات قانون المحاماة الأخيرة تضمن تلك الحصانات التي تمنع القبض على المحامي أثناء عمله بالمحاكم وجهات التحقيق والاستدلال بسبب جرائم الجلسات والسب والقذف، مشددًا على أن المحاماة ليست وظيفة أو حرفة بل هي رسالة تحمي جميع القيم النبيلة في المجتمع، وتدافع عن سيادة القانون وكفالة حق الدفاع وتحقيق العدالة والديمقراطية، مضيفا: "تعديلات قانون المحاماة منحت مجلس النقابة كامل الصلاحيات لتثبت النقابة من الاشتغال وربط الخدمة المقدمة لأعضائها بالاشتغال الفعلي بالمحاماة.

وجدد تأكيده على مجلس النقابة خاض معركة التنقية لحماية أموال المحامين، كما أن النقابة تراجع كافة الأوراق لضبط من تسرب باستخدام التزوير أو الخداع، متابعا: "كما خاضت معركة صد غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، الذين لن نسمح بقيد أحدا منهم، فالمحاماة لا تحتاج لدبلومات النجاة والسباكة والتطريز وغيرها".

ولفت إلى أن أكاديمية المحاماة تعزز من قدر المحاماة مجتمعيا، وسيكون اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد ابتداء من يناير 2021، وسيكون الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للقضاء أو النيابة العامة، كما ستكون مؤسسة علمية ينتفع بها شباب المحامين.

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وتابع نقيب المحامين: "النقابة لا تدار بالحديث السطحي أو بأيمان الطلاق، إنما تدار بقانون المحاماة وتاريخ النقابة الكبير، وعاداتها وتقاليدها، مطالبا المحامين المشتغلين بالحفاظ على ما تحقق من إنجازات واستحقاقات.

وعن مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية، لفت إلى أن النقابة تقدمت به لمجلس النواب، وتناقشه اللجنة التشريعية التي أرسلته لوزارتي المالية والعدل، على أن يعقد لاحقا لجان استماع لمحامي الإدارات القانونية حول مشروع القانون المقدم، الذي يؤكد على استقلالهم التام لحماية المال العام، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وأضاف "عاشور"، أن من لديه فكرة أفضل تحقق صالح المحامين يطرحها بدلا من السب والتطاول والتجريح الذي يخرج عن المنافسة الانتخابية، متسائلا "هل يرضيكم خطاب المحامين عبر صفحات فيسبوك، بالتأكيد لا، فالمحامين أشرف من هذه التصرفات الرخيصة، ويجب استخدام ألية التأديب لوقف التجاوزات التي تحدث بين المحامين عبر فيسبوك مما يضيع قيمة النقابة أمام المجتمع ويؤثر على صورتها سلبا.

وشهد اللقاء تكريم "عاشور" لشيوخ المحامين وقيادات الادارات القانونية والمحامين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.