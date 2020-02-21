شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى عائلية ومدرسية من الأطفال.. والنتيجة: الضرب أو الفصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يكن صغير «منى. م» أم ثلاثينية، قد تجاوز العامين عندما بدأت تلاحظ أعراضه غير المألوفة، فلم يكن الصغير يتمكن من الاستغراق في النوم سوى بضع ساعات قليلة يومياً، مع حركته الدائمة وعبثه فيما يُحيط به من أدوات وأشياء على غير هدى، ما قلص ما تحصل عليه الأم من راحة يومية فاعتادت على البقاء متيقظة أغلب ساعات اليوم لملاحظته ومجاراة نشاطه الدائم، وعلى مدار سنوات لم يكن يتبدل سلوك الصغير مهما أدلت بتعليمات أو تحذيرات، حتى أثناء قيامها بالزيارات العائلية في المُناسبات ما جعل أفراد العائلة والأصدقاء يضيقون بالصغير.

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وتسترجع تلك الأوقات فتقول: «كنت منبوذة بين عيلتى وقرايبى وكل مكان أروحه، وفى ناس كانوا بيقولولى خدى ابنك وامشى، حتى والدتى ماكنتش بتستحمله، وللأسف وقتها كنت بتعصب عليه وبضربه، ودى كانت أكبر غلطة عملتها في حياتى».

بالرغم من زيارة الأم للأطباء غير مرة واحدة في مرحلة طفولة صغيرها المُبكرة إلا أنها لم تحصل على تشخيص دقيق سوى لدى بلوغه 5 أعوام، على يد طبيبة نفسية شهيرة أقرت إصابته باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وشرحت للأم أن الإصابة ناتجة عن عدم اكتمال بعض الأجزاء بالمخ، ووصفت للصغير الخضوع لجلسات تعديل السلوك بديلا عن العلاج الدوائى بصفة مبدئية لحداثة سنه، إلا أن الحصول على تشخيص قاطع وقائمة بالعلاجات الدوائية لم ينهيا معاناة الأم، إذ بدأت رحلة الحصول على دار حضانة تقبل التعامل مع الصغير فتقول: «وقتها وديته 3 حضانات مختلفة، وكل مرة نفس النتيجة، بيكلمونى ويطلبوا آجى آخد الولد لأنهم مش قادرين يسيطروا عليه ولأنه بيأثر على الأولاد زمايله، وفى حضانة منها قالت إنها بتتعامل مع الأولاد اللى عندهم ADHD لكن برضو خلال يومين مستحملوش».

اليوم يبلغ صغير «منى» من العمر 10 سنوات، وبات من طقوسها المعتادة كأم تحويل أوراقه من مدرسة لأخرى كل عامين بناء على رغبة الإدارة ما يؤثر باستمرار على علاقات صغيرها الاجتماعية، ويؤدى إلى تغيير قائمة رفاقه بشكل معتاد، الأمر الذي تتمنى الأم لو تتجنبه فتقول: «أنا صعبان عليا إنه مش بيعمل علاقات ماعندهوش أصحاب، وأنا عندى أصحاب من ابتدائى، المدارس هنا أسهل حاجة عندها تقولك خدى ابنك وامشى»، مؤخرًا أصبحت تتقبل الأم طلب المدرسة بنقل صغيرها ضاحكة وساخرة، فيما يعتبر أولياء الأمور زملاء صغيرها موقفها «سلبى» ويطالبونها بالصمود والتحدى: «أولياء الأمور بيقولوا عليا سلبية علشان مش بتخانق، لكن أنا مخى بيتشل.. مرة قلت للمدرسة أنا ممكن آجى أشتغل بدون مقابل بس تخلوه وأنا هسيطر عليه». لا يزال الطفل يتلقى العلاج الدوائى رغم ضيق الأم من دورات العلاج وعدم تحسن الأعراض، لذا بدأت محاولة دمجه في رياضات جماعية وأنشطة تتابعها معه باستمرار، فيما تتمنى أن تتبدل نظرة المجتمع للمصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه كى تتراجع معاناتها ولا يُقابل سلوك صغيرها بالرفض والتعنيف والإقصاء بديلًا عن المحبة والاهتمام والتعاون فتقول: «نفسى في مكان فيه ناس متخصصين يتعاملوا معاه، أنا جربت مراكز تعديل السلوك وما ارتحتش، أنا مش عايزة حد يشيل المسؤولية عنى أنا عاوزة حد يساعدنى».