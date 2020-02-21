شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز العلاقات بين مصر وصربيا في مجال السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الوفد السياحى المصرى، برئاسة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، ومشاركة سفير مصر لدى صربيا، عمرو الجويلى، سلسلة من الاجتماعات مع الدوائر الحكومية في إطار مشاركة مصر لأول مرة كدولة شريك- ضيف شرف- في الدورة الـ42 لمعرض بلجراد الدولى للسياحة، الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير الجارى.

والتقى الوفد في مستهل الزيارة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربى، راسيم ليايتش، حيث ناقش الاجتماع التطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين في قطاع السياحة، والمتضمنة الزيادة الكبيرة لأعداد السائحين الصرب إلى مصر لأكثر من الضعفين من عام 2017 إلى 2019، وإعادة تشغيل رحلات الطيران المباشر إلى القاهرة بعد توقف حوالى 15 عاماً، وإلى شرم الشيخ والغردقة بعد توقف 6 سنوات.

وأبرزت «شلبى» خلال الاجتماع عوامل الجذب للسياحة في مصر، من خلال الترويج لمصر كمقصد سياحى طوال العام للسائحين الصرب في ضوء المناخ المناسب والقرب الجغرافى، وجودة المنتج المصرى المقدم، إضافة إلى الترويج للسياحة الثقافية في مصر خاصة بقرب افتتاح المتحف المصرى الكبير واكتمال متحف الحضارة، وكذلك السياحة الدينية بما في ذلك إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجال السياحة الاستشفائية وسياحة المنتجعات.