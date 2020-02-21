شكرا لقرائتكم خبر عن «الموسيقيين» تواصل مواجهة مُغني المهرجانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نوع من الضغوط يمارسه مغنو أغانى المهرجانات الشعبية على قرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر بمنعهم من الغناء، لحمل بعض أغنياتهم كلمات مسفة وخارجة يرفضها المجتمع، ومؤخرًا أعلنت محطات فضائية عديدة إصدار قرار بعدم ظهور المطربين عبر برامجها وشاشاتها، كما توقفت قنوات أخرى عن بث المهرجانات الشعبية.

وأكد هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لن يتم العدول عن القرار، وليست هناك أي جلسات مع هؤلاء المطربين خلال الأسبوع المقبل أو حتى في القريب العاجل».

من جانبه قال المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية علاء عامر، في تصريحات خاصة لـ«لمصرى اليوم»: «قرار المنع مستمر ولا رجعة فيه، والهدف أن تسود الأغنية الجيدة بعيدًا عن الإسفاف، ويجرى حاليًا تقنين للكلمات والألحان والإطار العام للأغنية، وفق القوانين، بالتأكيد الموضوع سيستغرق وقتا لتطبيقه ولتتكشف نتائجه، ولكن نقابة الموسيقيين لن تقف مكتوفة الأيدى في أمر يتعلق بتشكيل وجدان أطفالنا وأسرنا».

وأضاف: «سنرحب بكل من يلتزم بشروط التصاريح والعضوية على المستويين الفنى والمجتمعى، من كلمات وألحان، ولكن من يرفض الالتزام وعديمى الموهبة في الأساس لن يكون لهم مكان على الساحة الغنائية».

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وتابع «عامر»: «بعض هؤلاء المطربين يمتلكون أصواتا جيدة لكنهم ارتكبوا أخطاء لفظية في أغنياتهم، وعليهم أن يتحملوا عواقب تصرفاتهم، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك رقابة على اليوتيوب، من خلال آليات تعاون بين الرقابة على المصنفات الفنية واليوتيوب فيما يخص المحتوى الغنائى الذي يعرض في مصر، وسيتم محاسبة أي مطرب يغنى كلمات خارجة ومسفة حتى ولو على اليوتيوب، وعلى الجميع الالتزام بالسلوك والحفاظ على القيم الاجتماعية».

وأشار: «القرار يشمل الفنان محمد رمضان، ونقابة المهن الموسيقية لم ترخص له إلا مرة واحدة فقط، بطلب من نقابة المهن السينمائية باعتباره أحد الأعضاء التابعين لها، ولأنه غنى أغنيتين دون الحصول على تصريح بالموافقة عليهما تم تحرير محاضر ضده من النقابة، ولن يحصل على تصاريح في المستقبل على الإطلاق».

وشدد: «قانونًا، النقابة ستقوم بمراقبة أعضائها التابعين لها أو الحاصلين على تصاريح منها سواء بأغنية أو حفلة، وتقييم مدى التزامهم بالآداب الفنية والمجتمعية، وتحديد ما إذا كانوا يقدمون ما يسىء للمجتمع أم لا؟، حتى إذا كانت عضويته منتسبة، وستطبق الرقابة كذلك على التصاريح الخاصة بكل أغنية على حدة، لأننا لن نسمح بتربية جيل مهلهل ينشأ على تلك الموسيقى والأغانى البذيئة، وبالتأكيد كل جهات الدولة تدعمنا في هذا القرار من وزارة الثقافة والسياحة وشرطة السياحة والرقابة على المصنفات الفنية والمحطات الفضائية، لكونه صحيحا يأتى في المصلحة العامة».

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وعن دفاع بعض الإعلاميين عن هؤلاء المغنين قال: «هذا هو حال إعلام المهرجانات، الذي يدعم الإسفاف، ويقفون ضد قرار نقيب المهن الموسيقية هانى شاكر بإيقافهم، هذا الإعلام الذي يساند مطربى المهرجانات غير مهموم بالقضايا العامة والوطنية».

وتابع: «هذا القرار قانونى بالتأكيد، ونحن لا نقصد المنع المطلق، ولكن الهدف هو مراقبة الحالة الموسيقية وتوجيهها نحو الطريق السليم، مستمرون في حالة المنع حتى يحدث حالة تجاوب من مطربى المهرجانات، ويتم الاجتماع بهم وتقييمهم واختيار من يصلح للغناء ويمتلك صوتا جيدا منهم، وسيتم إلزامهم بالقواعد المجتمعية الأخلاقية، وسيحدث ذلك قريبًا، وسيتم طرح الموضوع على المجتمع لمعرفة ما إذا كان هناك قبول لتلك الأصوات أم لا».