شكرا لقرائتكم خبر عن المتهم الثاني: «أنا معرفش حاجة ومهمتي الشحن والتغليف الخاصة بالدبلوماسيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المتهم مدحت ميشيل جرجس، صاحب شركة الشحن، المتورط في تهريب الآثار إلى إيطاليا، الاتهامات المنسوبة إليه، وأكد في التحقيقات أنه يعمل مع السفارة الإيطالية منذ 15 سنة ويقوم بتغليف العفش والأغراض الخاصة بأعضاء البعثة الدبلوماسية الإيطالية في القاهرة.

وأشار في التحقيقات إلى أنه فوجئ من خلال الأخبار المتداولة على مواقع الإنترنت بضبط حاوية تحتوى على قطع أثرية مصرية وشرح المتهم طريقة وكيفية شحن الطرود الخاصة بأعضاء البعثة الإيطالية. وإلى نص التحقيقات:

اسمى مدحت ميشيل جرجس صليب، 55 سنة، صاحب شركة إيجلز للخدمات العامة.

س- ما هي طبيعة وظيفتك؟

ج- أنا صاحب ومدير شركة إيجلز ترانسبورت للخدمات العامة.

س- وما هي طبيعة هذه الشركة؟

ج- هي مملوكة لى أنا وأخويا محسن ميشيل منذ عام 1964، ونشاطها الرئيسى هو العمل مع السفارة الإيطالية بالقاهرة لما بيكون في حد من السفارة خلاص مسافر وعاوز يشحن العفش بتاعه جاى من إيطاليا أو عايز يشحن عربية لإيطاليا أو العكس والشركة مختصة بالنقل والتغليف والشحن وأنا ماسك الشغل بتاع السفارة الإيطالية كله.

س- منذ متى وأنت تعمل في هذا المجال؟

ج- منذ أكثر من 15 سنة، أنا فاتح هذه الشركة وشغال مع السفارة الإيطالية بالقاهرة.

س- هل يوجد تعاقد أو قرار خاص بك للعمل مع السفارة؟

ج- لا أنا شغلى في السفارة ولا يوجد عقد بينى وبينها، أنا عندى شركة خاصة اسمها إيجلز للخدمات العامة، وفيه تفويض بيطلع باسمى من السفارة الإيطالية بالقاهرة، يجدد كل سنة، عبارة عن تفويض من السفارة بكافة أعمال الشحن والنقل والتغليف والإجراءات بداية من 2017.

س- ما سبب تغيير السفارة الإيطالية بالقاهرة لطريقة العمل المتفق عليها معك؟

ج- من ساعة لما حصل مشكلة ولخبطة في أرقام الحاويات الخاصة بهم، بمعنى إنهم مسكوا قطع أثرية في الحاوية بتاعت ماسميليو نيومن، بعدها السفارة بدأت إصدار تفويض لكل عميل باسمه لوحده.

س- ما هي الإجراءات المتبعة في نقل وتغليف وشحن الأمتعة الشخصية لأعضاء السفارة الإيطالية بالقاهرة؟

ج- اللى بيحصل إن هناك موظفين في السفارة الإيطالية بالقاهرة بيبلغونى إن في حد من السفارة هيغادر مصر إلى إيطاليا وعاوز يشحن حاجته الشخصية اللى هيسافر بيها وبيجهز قائمة بالحاجات اللى هيشحنها ويختمها من السفارة، والسفارة تدفع ثمنها، وبيجب جواب إنه عنده حصانة دبلوماسية، وبعمل بعدها أنا طلب شحن عن طريق العربى حامد إبراهيم، مستخلص جمركى شغال معايا في إسكندرية من حوالى 40 سنة، ويتم تقديم طلب الشحن توكيل ملاحى في إسكندرية، والحاويات بتاعت السفارة الإيطالية وأعضائها الدبلوماسيين بتكون حاويات دبلوماسية ليها حصانة ولا يجوز فتحها، وبعد كده بروح بالعمال بتوعى للمكان اللى فيه الحاوية وبيتم نقلها على عربية نقل لجمرك الإسكندرية، وهناك في واحد اسمه صلاح الدين حامد، المستخلص الجمركى بتاعنا، بيخلص كل الإجراءات المتعلقة بالشحن الجمركى والإفراج الجمركى وبدفع بعدها الرسوم ومصاريف الشحن.

س- ما هي صلتك بالحاويتين الخاصتين بكل من الإيطاليين الجنسية ماسيبلووى اسبونزيلى وماركو فاتورى؟

ج- زى ما قولت أنا شغال من 15 سنة مع السفارة الإيطالية، الاثنين دول أنا فاكر الموضوع بتاعهم كويس، ماسيبلووى اسبونزيلى ده كان شغال ملحق تجارى في السفارة الإيطالية بالقاهرة، وماركو فاتورى، كانوا خلصوا مدة عملهما واتصل بيا الأستاذ رضا من السفارة الإيطالية، قالى لى إنهم عاوزين يشحنوا حاجتهم لميناء ساليرنو الإيطالى، وطلبوا منى أخلص لهم إجراءات التغليف والنقل كالمعتاد، وطلب منى إنه في كراتين أبعتهم لماسيبلووى اسبونزيلى على البيت بتاعه علشان عنده حاجات خاصة عايز يحطها في الكراتين، وبعد كده أروح بالعمال بتوعى لنقل باقى الحاجات اللى عنده.

س- ما هي بيانات من قام بالاتصال بك من السفارة الإيطالية وطلب نقل الأمتعة الخاصة بكل من ماسيبلووى اسبونزيلى وماركو فاتورى؟

ج- اسمه الأستاذ رضا، وهو مصرى- إيطالى الجنسية، وشغال في السفارة الإيطالية بالقاهرة، وهو دائما يتصل بى من تليفون السفارة.

س- وماذا طلب المذكور تحديدا؟

ج- طلب شحن الأمتعة الخاصة بكل من ماسيبلووى اسبونزيلى وماركو فاتورى.

س- ومتى قمت بنقل وتغليف الأمتعة الخاصة بسالفى الذكر؟

ج- أنا مش فاكر بالضبط، لكن الكلام ده كان في شهر مايو 2017 وأنا مغلفتهمش كلهم في وقت واحد، أنا روحت غلفت ونقلت الحاجة بتاعت ماسيبلووى من شقته في الزمالك ونقلتهم في المخزن عندى، وبعدها بـ 4 أيام غلفت الحاجة بتاعت ماركو للمخزن عندى.

س- وما هو عنوان منزل ماركو الذي تم نقل الأمتعة منه؟

ج- شارع الجزيرة الوسطى بالزمالك، بجوار سفارة تونس، الدور الرابع.

س- وما هو عدد الطرود الخاصة بكل منهما؟

ج- بالنسبة لماسيبلووى اسبونزيلى كان إجمالى عدد الطرود 132 طردا، منها 20 كرتونة كان هو مغلفهم بنفسه، أما ماركو فكان إجمالى عدد الطرود الخاصة به 63، وأنا غلفتهم بالكامل، وهو مكنش مغلف حاجة فيهم.

س- ومن قام بأعمال التغليف والنقل لكل منهما؟

ج- أنا بنفسى كنت موجودا في المرتين، ومعايا 2 عمال، واحد اسمه هانى، وعامل كمان اسمه إبراهيم.

س- ما هي الأمتعة والأشياء التي تم تغليفها ونقلها الخاصة بالمذكورين؟

ج- هي أمتعة شخصية وعفش عبارة عن آلات وفازات وأجهزة منزلية وحاجات مطبخ وأشياء منزلية أخرى خاصة بهما.

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س- ما هي محتويات الـ 20 كرتونة التي قام ماسيبلووى اسبونزيلى بتعبئتها بنفسه؟

ج- معرفش لأن إحنا لما روحنا هو قال لنا في 20 كرتونة جاهزة.

س- وما هي الحالة التي كان عليها الـ 20 كرتونة؟

ج- هما كانوا مقفولين وأنا نقلتهم زى ما هما.

س- مسؤولية مَن مدى مطابقة الأمتعة داخل الطرود لبيان الأمتعة الصادرة من السفارة الإيطالية، والتى يتم ختمها من وزارة الخارجية؟

ج- مسؤولية صاحب هذه الأمتعة، لأنه هو الذي يقدم البيانات للسفارة ووزارة الخارجية.

س- ما هي المشكلة وتفصيلاتها الخاصة بالحاويتين؟

ج- اللى حصل إنى فوجئت بمسؤول شركة «شيتى» للشحن والتغليف في روما اتصل بى، وبعت «ميل» بيقول فيه إنه فوض شركة فوموا كوكيل عنه لاستلام الشحنة الخاصة بموظف السفارة ماركو وعندهم مشكلة في استلام الشحنة لأن المفروض الشحنة بتاعته صغيرة وبها 63 طردا واكتشفوا إنها 132 طردا مش 63، وأنا راجعت الورق اكتشفت إن في غلطة من الوكيل الملاحى، اللى هو شركة تاروس، بدل الأسماء في الكونتر والسيل الملاحى بتوع ماسيبلووى اسبونزيلى اتكتبوا باسم ماركو، والعكس، فرحت للتوكيل الملاحى وخليتهم يصلحوا بوليصة الشحن بتاعتهم وأرسلوها لشركة الشحن الإيطالية علشان يقدروا يستلموا الكونتر بتاعهم، وبعدها عرفت إن في مشكلة تانية هي إن السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو الإيطالى اكتشفوا وجود قطع أثرية في الكونتر.

س- وكيف تم وضع تلك القطع داخل الحاوية الخاصة بالمدعو ماسيبلووى اسبونزيلى؟

ج- أنا معنديش فكرة، لكن أكيد كانوا جوه الـ 20 كرتونة اللى هو غلفهم وعبأهم بنفسه.

س- ما هي الإجراءات الجمركية التي تتم داخل ماليبو الإيطالى؟

ج- هما بيقوموا بفتح الحاويات وتفتيشها حتى لو كانوا دبلوماسيين إيطاليين، وبعد كده شركة الشحن اللى أنا ببعت لها البوليصة تتسلم الشحنة وتسلمها للعميل.

س- وما هي صلتك بشركة الشحن الإيطالية التي تقوم بالاستلام؟

ج- اللى بيختار شركة الشحن الإيطالية هو العميل نفسه، أنا ببعت للشركة دى بوليصة الشحن بناء على رغبة العميل وهى دى كل صلتى بالشركة الإيطالية.

س- وهل سبق خلال فترة عملك بالسفارة الإيطالية بالقاهرة وجود ثمة مشكلات تتعلق بالحاويات والطرود الخاصة بهم؟

ج- لا.

س- وما هو التصرف الذي آلت إليه الحاويتان الخاصتان بالمذكورين؟

ج- بعد أن تم تصحيح بوليصة الشحن وإعادة إرسالها عن طريق الوكيل الملاحى لشركة تاروس، استلم بعدها ماركو الكونتر بتاعه، لكن ماسيبلووى اسبونزيلى كان عنده مشكلة تانية الخاصة بقطع الآثار.

س- ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاتجار في الآثار المصرية؟

ج- محصلش.

س- ما قولك فيما منسوب إليك أنك متهم بتهريب الآثار المصرية إلى إيطاليا بعلمك؟

ج- محصلش.

س- ما قولك فيما منسوب إليك من أنك متهم بإخفاء أشياء متحصلة من جناية قطع الآثار المصرية؟

ج- محصلش.

س- هل لديك سوابق جنائية؟

ج- أنا معنديش غير قضية إصابة خطأ وخلصت بانقضاء المدة، وكانت من حوالى 3 سنين.

س- ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيقات؟

ج- زى ما قولت قبل كده، أنا شغال مع السفارة الإيطالية في مصر من سنين وبشحن الأمتعة الخاصة بيها والعاملين فيها، وكان من ضمنها الكونتر بتاع ماسيبلووى اسبونزيلى اللى وجدوا فيها الآثار في إيطاليا، وأنا معرفش حاجة عن الموضوع ده غير كل اللى إتنشر على النت بخصوص الموضوع ده.

س- سبق وذكرت في التحقيقات أنك قمت بشحن الأمتعة الخاصة بالإيطالى الجنسية ماسيبلووى اسبونزيلى في حاوية دبلوماسية وشحنها من ميناء الإسكندرية إلى ميناء ساليرنو الإيطالى؟

ج- أيوه فعلا.

س- ما هي صلتك الوظيفية بشحن الأمتعة الشخصية لأعضاء البعثة الدبلوماسية الإيطالية في مصر؟

ج- أي دبلوماسى لما بيخلص مدته في مصر بيبقى عايز يشحن أمتعته الشخصية ويرجعها إيطاليا على نفقته الخاصة.