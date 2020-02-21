شكرا لقرائتكم خبر عن المضبوطات تعود للحضارة القديمة والفترة الرومانية والمسيحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت النيابة العامة معاينة لفيلا بطرس رؤوف غالى شقيق وزير المالية الأسبق، في قضية تهريب الآثار إلى إيطاليا، وأثبتت النيابة العامة في التحقيقات العثور على جزء من قاعدة تمثال من الرخام الأبيض عليه القدم اليسرى بجزء من الساق، وكذا جزء من القدم اليمنى، وتبلغ أبعاده في الارتفاع 6 سم والطول 10 سم والعرض 10 سم وهى جزء من تمثال ينتمى إلى الحضارة المصرية في الفترة المسيحية، ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

كما عثرت النيابة على جزء من قاعدة تمثال غير مكتملة الشكل من الرخام الأبيض عليها بقايا القدم اليسرى والقدم اليمنى وتبلغ أبعادها ارتفاعا 8 سم وأقصى طول 14 سم والعرض 9 سم، وهى جزء من تمثال ينتمى إلى الحضارة المصرية في الفترة الرومانية وقطعة مجوفة من البرونز غير منتظمة الشكل تمثل جزءا من قدم تمثال عليها طبقة من الصدأ مرممة بمادة صفراء اللون وتبلغ الأبعاد أقصى ارتفاع 7 سم وأقصى طول 22 سم وأقصى عرض 11 سم، وهى جزء من قدم تمثال ينتمى للحضارة المصرية في الفترة الرومانية، وضبط 2 قطعة من الحجر، تمثل كل منها قدم تمثال يرتدى صندل، وتنتميان إلى الفترة الرومانية وقدم تمثال آدمية من الخشب عليها بقايا ألوان وتوجد فتحة دائرية، وتنتمى إلى الحضارة المصرية القديمة في العصر المتأخر، وقطعة من التراكوتا الطين المحروق تمثال بهيئة المعبود بس، وتنتمى إلى الحضارة المصرية القديمة وقطعة من الحجر الملونتنثل الجزء العلوى لرأس تمثال بهيئة المعبود بس، وقطعة من المعدن تمثل كف يد آدمية صغيرة الحجم عليها طبقة من الصدأ، ومجموعة من البلاطات الخزفية، موضوعة داخل إطار من الخشب، لتكوّن مجتمعة منظر صيد يظهر فيه رسوم آدمية وحيوانية وزخارف نباتية تمث بيئة الصيد، وتنتمى إلى الحضارة المصرية القديمة

كما عثرت النيابة على قطعة من الخشب «تختايوش» عليه زخارف بالنحت البارز والغائر مدون عليه من الخلف كتابات عربية يقرأ منها سنة 1910 ومن أسفله «محمد» وهى قطعة تمثل مقعدا لجلوس كبار السن وهى تنتمى إلى الحضارة المصرية، وضبط كالتوج يحتوى على مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تمثل مراحل إقامة قناطر إسنا ومجموعة داخل غلاف من الورق المقوى المغطى بطبقة من الجلد المدون عليه الرنك الملكى لأسرة محمد على، وكذلك صور فوتوغرافية تجسد حدثا تاريخيا في أسرة محمد على، وعدد 3 عقود من الكوارتز والمعدن مختلفة الأشكال والألوان والأطوال وهى قطع تنتمى إلى الحضارة المصرية وخاتم من الذهب الذي يعادل عيار 12 مركب عليه قطعة عملة من الفضة التي تعادل عيار 800 ويبلغ وزن الخاتم بقطعة العملة 11 جراما وسلسلة من الذهب بها عدد من الدلايات بهيئة عملات صغيرة وخاتم من الذهب مركب عليه قطعة عملة ذهبية عليها كتابات تقرأ محمد رضا إيران وهو من الذهب الذي يعادل عيار 18 وهى قطعة تنتمى إلى الحضارة المصرية.