شكرا لقرائتكم خبر عن صباح: «كان يمتلك مخزن للآثار كله خناجر وسيوف قديمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الشاهدة صباح حسن عبدالرحمن، إنها تعمل في منزل القنصل الإيطالى الهارب المتهم في القضية وأنه قام بنقل المضبوطات من مسكنه السابق بمنشية البكرى، حيث سبق أن قرر لها أن تلك المقتنيات تاريخية، وأنه كان يحوزها بقصد الاتجار فيها لسابقة إحضار بعض الأشخاص غير المصريين إلى منزله وباع لهم بعض المقتنيات، وأنه كان لا يسمح لأى شخص بالدخول لتلك الغرفة التي يضع فيها القطع الأثرية.. والى نص التحقيقات.

س- ما اسمك وطبيعة عملك؟

ج – صباح حسن عبدالرحمن، أنا شغالة في البيوت

س- ما صلتك بالمتهم ديسلاف؟

ج- أنا بنظف بيته في نهاية كل أسبوع

س- ومنذ متى علاقتك بالمتهم؟

ج- من حوالى 8 سنين تقريبا

س- ما هي أيام ترددك على مسكن المتهم للقيام بعملك؟

ج- من أيام سكنه بشقة منشية البكرى حتى بعد ما نقل شقة الزمالك أنا بروح يوم في الأسبوع بنظف، وهو مش يوم ثابت وكان المفتاح معاه ومع شخص اسمه بيسو.

س- ماهى بيانات المدعو بيسو؟

ج- هو اسمه بطرس غالى ممثل في التليفزيون

س- ما علاقة المدعو بطرس غالى بالمتهم لاديسلاف؟

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ج- هو أقرب صاحب ليه ودايما مع بعض على طول وكان بيسو هو اللى بيحاسبنى لو هو مش موجود ومعاه مفتاح البيت بتاع لاديسلاف، وكان هناك مخزن في الغرفة الأرضية

س- ما هي محتويات هذه الغرفة؟

ج- هو كان عامل الأرضية كأنها مخزن وكان مليان لوح وخناجر وسيوف قديمة وحاجات كتير شكلها قديمة، ولما سألته عن الحاجات دى قالى ده حاجات تاريخية.

س- من الذي كان يتردد على المذكور في سكنه؟

ج- كان بيجيله هانى ثابت صحبه اللى عرفنى عليه وأصحاب وزمايل كتير من بينهم بطرس غالى وسيدة إيطاليا كان بيقول إنها صاحبة أمه

س- هل كان المتهم يسمح لأحد بدخول الغرفة؟

ج- لا الغرفة مقفولة على طول، وكان اللى بيدخلها أشخاص أجانب كان بيجيبهم معاه وبيفرجهم على الحاجات اللى جوه وأنا معرفش باع لمين وبكام ماعرفش الناس ده بيجيبهم منين أو يعرفهم إزاى

س- هل كان يوجد بالمنزل ثمة خزينة مغلقة أو غرفة مغلقة يحتفظ فيها بمقتنياته؟

ج- لا مفيش غير الغرفة اللى عاملها مخزن فيها كل الحاجات القديمة زى ما قلت، وكان الأشخاص اللى بيتكلم معاهم قدامى حتى لو كان مصرى كان بيتكلم معاه بالانجليزى، فأنا مش بفهم أي حاجة، ومش عارفه بيقولوا ايه.

س- هل هناك علامة مميزة لهذا المخزن أو أي شىء مجاور؟

ج- لا مش فاكره

س- ما هي مساحة المخزن؟

ج- مش فاكرة