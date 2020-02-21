شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق وزير المالية الأسبق: «أنا مهرّبتش آثار.. والمضبوطات ورثتها عن أبويا وجدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصرى اليوم» على النص الكامل لأقوال بطرس رؤوف غالى، شقيق وزير المالية الأسبق، وصاحب شركة سياحة، والمتهم في قضية تهريب الآثار الكبرى إلى إيطاليا، والصادرة فيها عليه أحكام بالسجن المشدد حضوريًّا 30 سنة وغرامة 6 ملايين جنيه، لاتهامه بتهريب وحيازة الآثار. وكشفت التحقيقات أن المتهم بطرس رؤوف بطرس غالى لديه نسخة من مفتاح منزل المتهم لاديسلاف أوتكر سسكال، قنصل إيطاليا الفخرى الإيطالى السابق بالأقصر، وهو صديقه المقرب، وقام بإحضار أشخاص لشراء قطع أثرية من القنصل الإيطالى.. وإلى نص أقوال المتهم رؤوف بطرس غالى:

واجهت النيابة العامة المتهم في التحقيقات التي جرت معه باشتراكه في تهريب الآثار المصرية خارج البلاد والاتجار فيها وعلاقته بالقنصل الفخرى الإيطالى السابق، ونفى خلال التحقيقات وجود أي معاملات مالية أو تجارية مع المتهم الهارب لاديسلاف أوتكر سسكال، القنصل الإيطالى الفخرى السابق، وأن علاقتهما شخصية منذ الطفولة.. وحول معرفته بالمتهم الثانى مدحت ميشيل، أكد انه لا يعرفه، لكنه شاهده في السفارة الإيطالية ولا يعلم أي شىء عن المتهم الثالث.

س- ما قولك فيما هو منسوب إليك أنك متهم بالاشتراك في تهريب الآثار المصرية إلى خارج البلاد؟

ج- لا أنا معملتش كدا.

س- ما قولك فيما هو منسوب إليك بأنك متهم بالاتجار في الآثار المصرية؟

ج- محصلش.

س- ما علاقتك بكل من لاديسلاف سسكال ومدحت ميشيل وأحمد حسين نجدى؟

ج- لاديسلاف سسكال، القنصل الإيطالى الفخرى السابق، صديقى منذ الطفولة، أما المتهم الثانى مدحت ميشيل جرجس فقابلته مرة أو مرتين في السفارة الإيطالية.. والمتهم الثالث أحمد حسن مجدى معرفش أي حاجة عنه.

س- هل ثمة معاملات مالية أو تجارية بينك وبين المتهم لاديسلاف؟

ج- ما فيش أي علاقة مالية أو تجارية نهائيا، والعلاقة شخصية فقط، لكن لاديسلاف لما كان بيسافر كان بيشترى تذاكر السفر من خلال شركة حابى للسياحة ملكى.

س- وما هو عدد المرات وتواريخها اللى قام المتهم فيها بشراء تذاكر من الشركة ملكك؟

ج- مش هقدر أفتكر لأنى مش مسؤول مكتب التذاكر.

س- وما هو متوسط القيم المالية التي يقوم المتهم بشراء تذاكر طيران بما يعادلها؟

ج- لو داخلى يبقى متوسط سعر التذكرة 3 آلاف جنيه مصرى، ولو دولى يبقى تقريبا 7 آلاف جنيه آو اكتر شوية.

س- ومن له حق التمثيل القانونى لشركة حابى؟

ج- أنا رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى لشركة حابى.

س- وما هي الطبيعة القانونية للشركة وطبيعة نشاطها؟

ج- هي شركة مساهمة، والمساهمين الرئيسيين فيها أنا واخويا، وهى شركة تعمل في مجال السياحة، ومقرها في شارع قصر النيل، وتمتلك نصف فندق عائم يعمل بين الأقصر وأسوان

س- هل سبق وتردد عليك المتهم لاديسلاف في محل إقامتك؟

ج- أيوه.

س- ما هو عدد المرات وتواريخها؟

ج- طبعا مش متذكر عدد المرات والتواريخ، وهو كصديق ساعات بيجيلى وأروح له نسهر سوى نتفرج على أفلام.

س- ومن يكون برفقته في ذلك؟

ج- ساعات أصحاب من السفارة الإيطالية، وأحيانا أخرى بيكون أصحاب مصريين.

س- منذ متى وأنت تقيم في هذا العقار؟

ج- منذ أوائل عام 2012 وحتى الآن.

س- برفقة من تقطن في هذا العقار؟

ج- أنا عايش هنا لوحدى ومعى فقط أربع كلاب بتوعى.

س- وما هو وصف ومكونات هذا العقار؟

ج- فيلا رقم 12 شارع طه حسين في الزمالك، والفيلا مكونة من طابقين، أرضى وطابقين علويين، وعدد من الغرف السفلية تستعمل في إقامة الحارس والأمن وكمان ورشة لصناعة الزجاج.

س- وملك من هذه العين؟

ج- ملك أخويا يوسف بطرس غالى.

س- وما هي حصتك في هذا العقار؟

ج- بعد ثورة 25 يناير 2011 سافر أخويا يوسف بطرس غالى خارج البلاد وأجّر لى هذا العقار وعقد الإيجار مع المحامى بتاعى، وأنا ساكن في الدور الأرضى، ووالدتى قبل ما تموت كانت ساكنة في الدور الأوسط، وتوفيت من حوالى سنة وشهرين.

س- هل من ثمة قاطنين للطابقين العلويين الآن؟

ج- لا يوجد أحد يسكن في هذا العقار بخلافى.

س- ما قولك فيما ثبت من إجراءات الفحص والمعاينة التي قامت بها اللجنة من العثور داخل العقار على جزء من قاعدة تمثال من الرخام الأبيض عليه بقايا القدم اليمنى واليسرى، وجزء من قاعدة تمثال من الرخام، وقطعة من البرونز وقطعة من الطين المحروق وصندل وقدم من الخشب عليها بقايا ألوان ودولاب خشبى وتمثال سيدة على جانبها شمعدان من اليمين واليسار؟

ج- أيوة كافة هذه المضبوطات التي تم ضبطها في مكان إقامتى وفى حضورى هي خاصة بيا.

س- ومن أين تحصلت على هذه المقتنيات؟

ج- جميع هذه المقتنيات بتاعتى لأنى وارثها عن جدى يوسف بك بطرس غالى، وأماكن الجلوس والتحف الخزفية المجمعة من زمان، اشتريت من جاليرى لبيع التحف اسمه كارفاثرى بشارع المرعشلى في الزمالك من أكثر من 10 سنوات وكان ثمنه حوالى 700 جنيه أو 800 جنيه أما التابلوه الخزفى فده واحدة صحبتى جابتوه لى هدية في عيد ميلادى من 4 سنين في 9 أكتوبر، وكانت حسب معرفتى جابته من جاليرى اسمه مملوك بالزمالك.

قامت النيابة العامة باستدعاء المسؤول عن جاليرى كارفاثرى، وتم سؤاله عن المضبوطات وعرضها عليه، وعما إذا كان المتهم بطرس رؤوف بطرس غالى قد قام بشرائها من عدمه، وأكد كل من كريم محمد فتحى وبيشوى عادل المسؤولين عن شركة كارفاثرى أن المضبوطات لم يتم شراؤها من الجاليرى الخاص به.. وعما إذا كان الجاليرى يقوم بإصدار فواتير من عدمه، أكد أن هناك فواتير بالفعل يتم إصدارها. وأضاف مدير المعرض أنه لم ير المتهم بطرس رؤوف بطرس غالى في أي وقت سابق.

واجهت النيابة العامة المتهم بطرس رؤوف بطرس غالى بأقوال الشهود وتم استكمال التحقيق مرى أخرى معه.

س- ما قولك فيما شهد به كل من كريم محمد فتحى وبيشوى عادل؟

ج- أنا شاريه من عندهم، وأنا متأكد إنه من عندهم ونروح نشوف.

س- هل تعلم حال حيازتك للمضبوطات بأثريتها؟

ج- لا

س- وهل كنت تعلم أن اقتناءك وحيازتك للمضبوطات الأخرى المعروضة والتى قررت أنها خاصة بك وأنك ورثتها عن جدك أنها أثرية؟

ج- أنا مكنتش أعرف أنها أثرية، ومكنتش أعرف إنه لازم أسجل القطع الأثرية في وزارة الآثار.

س- من له حق التوقيع على حساب شركة حابى الخاصة بك؟

ج- أنا

س- ثبت بالتحقيقات وجود إيداعين بمبلغى 120 و180 ألف جنيه في 17 و18 أكتوبر 2012 من شركة حابى للسياحة على حساب لاديسلاف سسكال القنصل الإيطالى الفخرى السابق بالبنك التجارى الدولى في هاتين المعاملتين؟

ج- أنا معنديش أي فكرة، وعاوز أقول ساعتها أبويا كان لسه عايش وكان له حق التوقيع عن الشركة.

س- وهل كان لك حق التوقيع عن الشركة في حينها؟

ج- أيوه

س- وما تعليقك على إصدار شيك من المتهم لاديسلاف بمبلغ 300 ألف جنيه في 24 أكتوبر 2012 لصالح شركة حابى للسياحة؟

ج- معرفش

س- وما قولك فيما ثبت بالتحقيقات من واقع إفادة البنك المركزى المصرى بوجود توكيل مصرفى من لاديسلاف سسكال لك باستخدام الخزينة الخاصة به في بنك كريدى اجريكول فرع طلعت حرب؟

ج- هو فعلا كان عامل لى توكيل دفاع، لو حصل أي حاجة افتحها وآخد اللى فيها واسلمها لأولاده.

س- هل يجوز لك استخدام التوكيل عقب وفاة الموكل؟

ج- المفروض لا.

س- وكيف إذا تم الاتفاق بينكما على ذلك؟

ج- هو قاللى كدا ساعتها وأفتح وآخد الحاجة وأسلمها لأسرته.

س- هل كنت تعلم بمحتوى هذه الخزينة؟

ج- لا معرفش.

س- وما الذي حال دون سؤالك أو استفسارك عن محتوى الخزينة التي كلفت باستخدامها؟

ج- عمرى ما سألت.

س- ما قولك فيما تبين عقب قيامنا بكسر الخزينة بمعرفة لجنة مختصة من أن جميع محتوياتها قطع أثرية مصرية وتنتمى إلى الحضارة المصرية والأسرة العلوية؟

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ج- معنديش أي فكرة ولا عمرى شوفتها قبل كدا.

س- ما قولك فيما عرض عليك من الآثار؟

ج- فعلا بعض الحاجات موجودة عندنا في الفيلا بتاعة والدنا وأنا وارثها عنه.

س- وما قولك في أن العقد محتوى الصورة تم ضبطه في الخزينة الخاصة بالمتهم لاديسلاف سسكال ببنك كريدى اجريكول؟

ج- في الغالب الأمهات اشتروها مع بعض.

س- ما قولك فيما تبين للنيابة العامة أثناء معاينة مسكنك من وجود أجندة بها صفحة مدون عليها اسم لاديسلاف ومدون أسفلها عدد من المبالغ المالية بالجنيه المصرى وباليورو؟

ج- أيوه فعلا أنا عامل الصفحة دى باسم لاديسلاف علشان كنت آخد الفلوس على أنه مدهمولى واللى مكتوب في الصفحة دى 550 جنيه كان مديون بيهم علشان أشترى بطارخ من عند تومس و500 جنيه دفعتهم للشغالة اللى عنده و1500 يورو على دفعتين.. أنا كان المفروض اديهمله لأنه دفع مكانى في إيطاليا رسوم تطليق زوجتى ومقابل تسوية الحديقة الخاصة بوالدتى في إيطاليا.

س- ما قولك فيما تبين للنيابة العامة حال فحص الهاتفين المحمولين المقدمين منك خاصتك من إرسال للمتهم لاديسلاف سسكال على تطبيق الواتس آب صورة خطاب النيابة العامة المرسل لاستدعائك في التحقيق؟

ج- أول ما جانى اتخضيت فبعتهوله.

س- وما سبب إرسالك خطاب النيابة العامة إليه الموجه إلى شركة حابى للاستعلام عن علاقتك بالشركة؟

ج- علشان أصلا ملوش علاقة بالشركة.. قولت أنا مش فاهم الموضوع.

س- وما قولك فيما تبين للنيابة العامة من فحص الهاتفين المحمولين الخاصين بك من إرسالك للمتهم لاديسلاف سسكال عنوانا إخباريا ورابط الخبر بشأن تفتيش سكنه بالزمالك وتفتيش قطع أثرية؟

ج- لأنها نازلة في الأخبار، فورّيته إنها نزلت في الأخبار.

س- وما قولك فيما تبين من خلال مراسلات الواتس آب على هاتفيك المحمولين من سؤالك له تعقيبا على هذه الصورة باللغة الفرنسية بما مفاده أليست تلك خاصتك وكانت إجابته بالفرنسية مفاده بنعم؟

ج- هو فعلا جاوب وقال نعم، لأن فعلا الحاجة اللى اتنشرت في الخبر كان موجود صورها وهو شافها على رابط الخبر اللى أنا بعته له، وشاف الصور عليه، ولما كانت بتاعته فعلا ورد على وقال كدا.

وأثبتت النيابة العامة قيام المتهم بطرس رؤوف بطرس غالى بتقديم كتاب للنيابة العامة بعنوان العائلة البطرسية.. سيرة عائلة قبطية صادر عن مكتبة الإسكندرية عام 2010، والكتاب مكون من 343 صفحة، قرر المتهم الماثل أن هذا الكتاب يحتوى على مقتنيات الأسرة البطرسية وصورها، وقامت النيابة العامة بتقديم الكتاب إلى لجنة وزارة الآثار الحاضرة وتكليفها بمطالعته ومطابقته للمضبوطات، وقررت اللجنة أن المضبوطات ليست ضمن المقتنيات الموضحة وصفا وتصويرا بالكتاب ومختلفة عنها تماما.. وتم استكمال التحقيق مع المتهم:

س- ما قولك فيما عرضناه عليك الآن من آثار؟

ج- أيوه فعلا كل الحاجات دى بتاعتى وخاصة بى وكانت موجودة في الفيلا، لكن أنا ورثتها عن جدى يوسف بطرس غالى وأنا معرفش إنها آثار.

س- هل لديك حكم قضائى أو عقد أو تقسيم للتركة ثابتة به المضبوطات ضمن التركة التي آلت إليك؟

ج- لا معتقدش يكون بيحطوا الحاجات دى في الأوراق الخاصة بالميراث.

وقامت النيابة العامة بسؤال المتهم بطرس رؤوف بطرس غالى الشهير بـ «بيسو» صاحب شركة حابى للسياحة مرة أخرى حول علاقته بالمتهم لاديسلاف سسكال القنصل الإيطالى الفخرى السابق ومدى معرفته بالمضبوطات الأثرية.

س- ما علاقتك بالمتهم لاديسلاف سسكال؟

ج- إحنا أصدقاء من حوالى 50 سنة تقريبا لأن الأسرة عندى أصدقاء أسرة لاديسلاف، وفى صداقة وتواصل لأن والد لاديسلاف كان شغال في السفارة التشيكية وكان مقيم في مصر وأمه إيطالية، وكانت مقيمة في مصر أيضا، وعلاقة الصداقة بينا متواصلة، وأنا لسه راجع من فرنسا كان عندى شغل هناك، وروحت إيطاليا علشان ماشى في إجراءات طلاق زوجتى الإيطالية وقابلت لاديسلاف هناك في روما، وهو كمان أحد عملاء شركة السياحة بتاعتى وأنا اللى بحجز له تذاكر الطيران الخاصة به أو أسرته.

س- هل من ثمة صلة بين المتهم لاديسلاف سسكال وشركة حابى؟

ج- لا، عمره ما اشتغل في الشركة، لكن كان عميل في الشركة وإحنا كنا نحضر له تذاكر الطيران بتاعته، وهو حاليا موجود في إيطاليا بروما، لكن أحيانا يتردد على فرنسا لأن بنته بتدرس هناك.

س- وهل من ثمة علاقة عمل بينك وبين المتهم لاديسلاف؟

ج- بخلاف اللى أنا قولت عليه إنه أحد عملاء شركة حابى، فلا يوجد أي علاقة عمل أخرى.

س- هل كنت من المترددين على منزل المتهم لاديسلاف بالقاهرة؟

ج- أيوه بصفته صديقى كنت أروح له الشقة، وهو كمان ساعات كان بيجيلى والكلام ده من زمان من ساعة لاديسلاف كان ساكن في عمارة بتاعة جده ووالده من بعده في منشية البكرى، وكمان كنت بروح له بعد كده لما نقل شقة الزمالك من حوالى 5 سنين.

س- هل من ثمة أشخاص لديهم نسخة من مفتاح الشقة محل سكن المتهم بخلاف المتهم؟

ج- بالنسبة لشقة الزمالك هو كان سايب نسخة من مفتاح الشقة للشغالة واسمها صباح علشان كانت بتنضف الشقة مرة في الأسبوع، وكمان كان فيه نسخة من مفتاح الشقة سايبها لى من حوالى سنتين علشان كان طالب منى تأجيرها له علشان تساعده في المصاريف.

س- وهل قمت بتأجير الشقة؟

ج- لا رجعت له المفتاح من حوالى سنة تقريبا، لكن مفتاح الشغالة لسه معاها.

س- هل من ثمة عقارات أو ممتلكات أو حيازات أخرى للمتهم في مصر؟

ج- هو كان عنده العمارة اللى ورثها في منشية البكرى اللى باعها، وعنده شقة في مصر الجديدة بس معرفش عنوانها، وكانت عنده فيلا كانت مستأجرة بقرية تونس في الفيوم من حوالى 4 سنين، وكان عنده سيارة فولفو وارثها عن أبوه وسيارة سكودا قديمة موديل 1936، وكان يركنهم قدام البيت في الزمالك.

س هل كان المتهم لاديسلاف ثمة عقارات أو سكن في الأقصر؟

ج- لا هو كان يروح الأقصر بينزل في فندق شيراتون.

س- ما هو مصدر دخل المتهم؟

ج- هو أبوه وأمه كانوا أغنياء وميسورين الحال وهو بيصرف من ثروتهم اللى ورثها.

س- منذ متى مقيم المتهم في مصر؟

ج- هو تقريبا مولود في مصر ودرس الفنادق في المعهد الفرنسى في المنيرة وبعدها درس فنادق في لوران واشتغل في هيلتون دبى وأبوظبى مش متذكر، وبعد كده اشتغل في هيلتون شرم الشيخ في التسعينيات، وبعد كده في هيلتون مدغشقر، واشتغل في هيلتون روما، وبعدها ساب الشغل وقعد في روما شوية، وبعد كده رجع مصر واشتغل قنصل فخرى بالأقصر، وكان بيتردد على الأقصر، لكن مالوش إقامة هناك وبينزل في فندق شيراتون.

س- وما هي اللغات التي يتحدثها المتهم؟

ج- هو يجيد الإيطالية والفرنسية والانجليزية والعربية، ومعاه جنسيتين التشيكية والإيطالية، أبوه كان تشيك وأمه إيطالية.

س- ما هي طبيعة ونشاط شركة حابى للسياحة؟

ج- هي شركة مساهمة كان يديرها أبويا، وكان له اسمهم فيها.. وبعد وفاته انا من ضمن الورثة ورئيس مجلس إدارة الشركة ونشاط الشركة سياحة وتجهيز طيران وإقامة رحلات سياحية داخلية وكان فيه مراكب من حابى باعتها الشركة.

س- وما علاقتك بمدحت ميشيل جرجس وأحمد حسين نجدى؟

ج- التانى أنا معرفوش، ومش عارف اسمه، أما مدحت ميشيل جرجس فأنا أعرفه، قابلته في العيد القومى للسفارة الإيطالية من 5 أو 6 سنين، وكنت قاعد مع السفير وجه مدحت سلم عليا، والسفير عرفنى عليه، وعرفت بعدها إن مدحت شغال مع السفارة وبينقل لهم العفش والأمتعة الشخصية والمنقولات الخاصة بالسفارة من وإلى ايطاليا والعكس، وأنا من بعدها مشفتوش تانى ومحصلش بينا أي اتصال.

س- هل من ثمة علاقة بين مدحت ميشيل جرجس والمتهم لاديسلاف سسكال؟

ج- أيوه كان يعرفه لأن لاديسلاف زى ما قولت قبل كده كان شغال قنصل فخرى لدولة إيطاليا، ومدحت كان بيشحن له أي أمتعة شخصية لإيطاليا، وعلى ما أتذكر إن لاديسلاف لما باع العمارة بتاعته اللى في منشية البكرى، مدحت ميشيل نقل له العفش بتاعه إلى شقة الزمالك كمان أنا فاكر من حوالى سنة ونصف تقريبا لاديسلاف طلب من مدحت نقل حوالى 3 أو 4 براويز خاصة بـ بايرين بادورا المقيمة بعمارة الايموبيليا ومدحت شحنهم بالفعل.

س- وما هي وصف هذه البراويز؟

ج- أنا معرفش الكلام ده، اللى أعرفه إن لاديسلاف قال إن مدحت هيشحنهم داخل كونتنر هيتشحن إلى إيطاليا اللى اتمسك في ساليرنو، وعرفنا بعدها من الإعلام إنها آثار مصرية، لكن أنا معنديش فكرة أي معلومات عن الكونتنر باسم مين أو الآثار اللى جواه خاصة بمين أو بتاعة مين لاديسلاف طلب من مدحت ميشيل يشحنهم ليه وهو قال إنه هيشحنهم في الكونتنر ده.

س- وهل كان يحتفظ لاديسلاف سسكال بأى أمتعة أو منقولات بشقة ايرين بادورا؟

ج- لا

س- وما صلة لاديسلاف سسكال بـ «إيرين بادورا»؟

ج- هي كانت صديقة والدة لاديسلاف سسكال، وهى كانت كبيرة، وعنده حوالى 94 سنة، وماتت في روما في حادثة عربية، وكان لاديسلاف سسكال هو اللى بيراعيها في مصر.

س- وما صلتك بايرين بادورا؟

ج- هي صديقة العائلة من زمان.

س- هل تتطلب طبيعة عملك السفر داخل أو خارج البلاد؟

ج- أيوه أنا بسافر كتير علشان ساعات بعمل تعاقدات مع شركات سياحة أجنبية بره مصر، يبعتوا السياح إلى مصر، وبحضر مؤتمرات سياحية بره مصر، وبشتغل في التمثيل المسرحى، وبنعرض مسرحيات خارج مصر.. وده كان يتطلب السفر كثيرا.. أما داخل مصر فبسافر بس مش كتير وكنت برُوح الأقصر لما كانت المراكب شغالة قبل ثورة 25 يناير 2011 لكن بعد كده بعنا المراكب زى ما قولت.

عرضت النيابة العامة على المتهم بطرس رؤوف بطرس غالى بعض الآثار المضبوطة.

س- ما قولك فيما عرضناه عليك الآن؟

ج- أيوه كل الحاجات اللى أنا شوفتها دى، والترابيزات والبراويز والسيوف وكل الحاجات دى بتاعة لاديسلاف سسكال، وكانت في الشقة بتاعة الزمالك فعلا ومن قبلها كانت في شقة منشية البكرى بتاعته من قبل ما ينقل الزمالك.

س- من أين حصل عليها المتهم؟

ج- أنا اللى أعرفه إنه ورثها عن أبوه وعن جده ويحتفظ بيها لأنها حاجتهم وورثها عنهم.

س- وهل كان المتهم لاديسلاف سسكال على علم بهذه القطع وأثريتها للحضارة المصرية؟

ج- ما اعتقدش.

س- وما سبب حيازته لهذه القطع؟

ج- ولا حاجة.. ديكور كان وارثهم عن والده وجده.

كما أثبتت النيابة العامة حضور علاء الدين محمد أحمد، محامى المتهم الهارب لاديسلاف سسكال، والذى أكد في التحقيقات أنه وكيل لاديسلاف سسكالأ وأن موكله متواجد خارج البلاد وموجود في فرنسا، وتعهد بأنه سوف يحضر إلى مصر للمثول لسؤاله والتحقيق معه، وأنه ليس له صلة بالوقائع المنسوبة له، وسبق التحقيق معه في نيابة ساليرنوا الإيطالية، وتم حفظ التحقيقات ضده، كما أن كل المضبوطات الإسلامية التي عثر عليها في شقته هي ميراث عن والده وجده، وهو سيحضر بنفسه وسيقدم المستندات والصور التي تؤكد ذلك.