شكرا لقرائتكم خبر عن خبير زراعي: يمكن بالزراعة العضوية زيادة الصادرات لـ 5 أضعاف دخل قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد فتحي سالم استاذ الزراعة العضوية بجامعة المنوفية، أن يمكن من خلال التوسع في الزراعة العضوية مضاعفة دخل مصر من الصادرات الزراعية لتكون 5 أمثال دخل قناة السويس.

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وأشار خلال لقائه في برنامج من سيزرع المليون مع الإعلامي شعبان بلال، إلى أنه تم التصديق على قانون الزرعة العضوية قبل عدة أسابيع ولابد من تفعيله ووضع آليات لتنفيذه والتوسع في الزراعة العضوية، لافتا إلى أن الزراعة العضوية تدعم الصادرات وكذلك تحمي صحة المصريين.

ولفت إلى أن هذه دول إفريقية تزرع مساحات عشرات أضعاف مصر بالزراعة العضوية، مشيرا إلى أن 2% فقط من مساحة مصر منزرعة عضويا وهو نسبة قليلة بالمقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وشدد على أن هناك تجارب هامة وكبيرة لمزارعين في مختلف المحافظات نجحوا في مضاعفة إنتاجيتهم باستخدام الزراعة العضوية، من محاصيل الفاصولياء والبسلة والفراولة والبرسيم، وهو ما أحدث طفرة في الإنتاج وأيضا في ربح الفلاحين.