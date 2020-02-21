شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكلف هشام جعفر مديرا لمجموعة مدارس 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا بتكليف هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة مديرا لمجلس إدارة مجموعة 30 يونيو جنبا إلى جنب بجانب الشئون القانونية، فى إطار خطة الوزير لضبط العمل فى المجموعة وتطوير العمل بها،و الارتقاء بالعملية التعليمية، والضبط المالى لهذه المدارس، و اختيار العناصر الفعالة داخل المدارس لتدعيم العملية التعليمية، وتعضيد النجاح فى المنظومة الجديدة للتطوير، ووجود خطة للإشراف والمتابعة الميدانية المستمرة للمدارس.

ويختص مجلس مجموعة 30 يونيو بإدارة مجموعة مدارس الإخوان المتحفظ عليها من لجنة حصر الأموال، حيث يقوم المجلس بإدارتها ماليا وتربويا وإداريا، وتم تشكيل المجلس منذ عام 2014، ويضم أكثر من 100 مدرسة متحفظ عليها.

وانطلقت الدراسة بالترم الثانى 8 فبراير الجارى، حيث استقبلت قرابة 54 ألف مدرسة اليوم الأحد طلابها بإجمالى 22 مليون طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية، حيث شهدت بداية الفصل الدراسى الثانى، حضورا مرتفعا من جانب الطلاب متحدين أى شائعات حول ظهور أمراض وأوبئة مثل كورونا وغيرها، وشهدت الدراسة مراسم طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطنى، فيما واصلت قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المرور على المدارس لمتابعة انضباط الدراسة واستقرار العملية التعليمية فى ثانى أيام الفصل الدراسى الثانى.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

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وشدد الدكتور رضا حجازى على أهمية الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولي من وزارة الصحة، مشيرًا إلى وجود دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية على موقع الوزارة.