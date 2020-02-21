التموين: احتياطي السلع الاستراتيجية آمن ويكفي حاجة البلاد لفترات طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تمتلك حاليا مخزونا استراتيجيًا من القمح يكفي لنحو 4.7 أشهر، واحتياطي للسكر يكفى لنحو 5.3 أشهر، حيث بدأ موسم إنتاج السكر من القصب يناير الماضي، وخلال فبراير الجاري بدأ الموسم الجديد لإنتاجه من البنجر، لافتًا إلى أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الزيت يكفي لنحو 3.3 أشهر، وهو ما يرتبط بالسعات التخزينية.

وأكد وزير التموين، في حواره نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك تعاقدات محلية بالنسبة لمحصول الأرز ، بالإضافة إلى استيراد جزء من الخارج، موضحًا أن عملية الاستيراد تجري بعد الحصول على عينات ترسل إلى معهد التغذية لقياس معايير سرعة الطهي والطعم وفق استهلاك المجتمع المصري.

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ونوه إلى أن العام الماضي شهد تعاونًا بين وزارتي التموين والزراعة لتحديد مساحة مليون فدان لزراعة الأرز، بينما الاستهلاك المحلي يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بزراعة 1.3 مليون فدان، مشيرًا إلى أن تعاقدات المحصول على الأرز مستمرة حتى أكتوبر القادم، حيث لا يتم تخزينه.

واستعرض "المصيلحى"، حجم الاستهلاك الشهري للسلع الأساسية في المجتمع المصري من خلال المنتجات التموينية، والتي تبلغ 800 ألف طن للقمح المستخدم في صناعة الخبز، و60 ألف طن من الزيت، و120 ألف طن من السكر، بالإضافة إلى 40 ألف طن من الأرز و20 ألف طن من المكرونة.

ولفت إلى أن المساحة المزروعة حاليًا من القمح تبلغ نحو 3.3 مليون فدان، بزيادة عن العام الماضي والتي بلغت 3.1 مليون فدان، موضحًا أنه خلال موسم الزراعة يتم مراجعة ما تم زراعته فعليًا للقدرة على التنبؤ بالاحتياجات، وقياس الاستهلاك والقدرة على الإنتاج للتنبؤ بالاحتياجات ووضع خطة لاستيفاء هذه الاحتياجات.​