متحدث الرئاسة ينشر فيديو جولة السيسي ونظيره البيلاروسي بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي: نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الادارية الجديدة مع نظيره البيلاروسي لوكاشينكو. واصطحب الرئيس، ضيفه في جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية شملت مدينة الفنون والمدينة الرياضية وكنيسة ميلاد السيد المسيح ومجلسي النواب والوزراء. كما تفقدا المعرض المقام بمناسبة انعقاد مجلس الأعمال المصري البيلاروسي بالعاصمة الإدارية بفندق الماسة كابيتال، وذلك بمشاركة الشركات البيلاروسية والمصرية.

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