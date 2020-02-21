برلماني يطالب بسرعة محاربة الكيانات الإعلامية الوهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

طالب النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بمواجهة حاسمة من قبل الأجهزة المعنية بالقطاع الإعلامي للكيانات الوهمية التي تلحق الأضرار بالأمن القومي وتؤثر على الإعلام الوطنى بشكل سلبي.

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به عبدالقادر، للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن انتشار الكيانات الإعلامية الوهمية بين مطبوعات ومواقع إلكترونية، غير مرخصة، ونقابات مزيفة، موضحًا خطورة هذه الكيانات الوهمية على المجتمع حيث تقوم ببث السموم والشائعات، مطالبًا بضرورة التصدي لمثل هذه الكيانات التي تستهدف الإضرار بالوطن.

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وأشار "عبدالقادر"، في بيان اليوم الخميس، إلى ضرورة حضور وزير الدولة للإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، ونقيب الإعلاميين، ورئيسي الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشتهم في خطة الدولة لمواجهة المخاطر الكبرى التي تحملها هذه الكيانات الوهمية والتي تظهر أضرارها فيما توجهه من إساءة للإعلام الحقيقي.

ولفت إلى أن الكثير من هذه الكيانات غير القانونية، أو ما يطلق عليها "كيانات بير السلم"، استخدمها أصحابها كمنابر للنصب على المواطنين، وهناك ضحايا كثيرين لهذه الكيانات التي تلاعبت بأحلام المواطنين واستولت على أموالهم.

وكشف عبدالقادر، أن مواجهة هذه الظاهرة أمر يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الأجهزة الإعلامية والرقابية، بالإضافة إلى أهمية نشر الوعي والتثقيف للمواطن ليؤدي دوره في التصدى لمثل هذه الكيانات التي تدمر المجتمع.