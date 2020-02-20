شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في بكين: استئناف «مصر للطيران» رحلاتها إلى جوانزو برحلة واحدة أسبوعيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سفارة مصر في بكين إنه تقرر استئناف شركة مصر للطيران رحلاتها إلى الصين، من خلال تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا كل يوم خميس بخط سير القاهرة-بكين-جوانزو، والعودة جوانزو-بكين-القاهرة اعتبارا من ٢٧ فبراير القادم نظراً لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلي جمهورية الصين الشعبية.

وسوف تقوم الشركة بدراسة الموقف أولا بأول لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقاً للطلب، وذلك وفقا لما أعلنت عنه وزارة الطيران المدني.

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وفي إطار متابعة السفارة لأوضاع أبناء مصر المغتربين في الصين -سواء من بين المقيمين فيها أو الزائرين لها- في ظل انتشار عدوى مرض فيروس كورونا الجديد، فإن السفارة تجدد تأكيدها على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية الموضحة تفصيليا فيما سبق من بيانات، كما تهيب السفارة بالمواطنين المصريين بالاستمرار في متابعة الأخبار والتطورات من خلال البيانات الرسمية للحكومة الصينية والبيانات التي تصدرها السفارة، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو التأثر بها.

كما تؤكد السفارة على استعدادها لتلقي استفسارات واتصالات المواطنين على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال رقم الهاتف: ٠٠٨٦١٠٦٥٣٢٢٥٤١ (يرجى ضغط الرقم «0» بعد انتهاء الرسالة الصوتية)، وعنوان البريد الإلكتروني [email protected] .

وبالنسبة للمواطنين المقيمين في مناطق اختصاص قنصلية جمهورية مصر العربية العامة في شنغهاي (شنغهاي-مقاطعة جيانغسو- مقاطعة آنخوي– مقاطعة تشجيانغ) فيمكن لهم التواصل مع القنصلية العامة من خلال الاتصال بالخط الساخن 008615801758947.

وإذ تنتهز أسرة سفارة جمهورية مصر العربية في بكين هذه الفرصة لتعرب لكافة أبناء مصر الحبيبة في الصين عن تضامنها الكامل معهم في ظل الظرف الحالي الصعب، فإنها تؤكد على التزامها –والقنصلية العامة في شنغهاي- بالاستمرار في تقديم كل دعم ممكن للمصريين في كافة أنحاء الصين، وفقا لصلاحياتها واختصاصها وفي إطار الإجراءات التي تطبقها الحكومة الصينية للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد، وهي الإجراءات التي ينبغي احترامها والتقيد بها، في ظل تطبيقها على الجميع وبشكل شامل تحقيقا للصالح العام.