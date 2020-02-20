شكرا لقرائتكم خبر عن «بكري»: قوة الجيش المصري ضمانة الاستقرار والتقدم والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري إن قوة الجيش المصري هي ضمانة الاستقرار والتقدم والتنمية.

Advertisements

وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجهد الكبير الذي تبذله الدولة في الداخل لتوفير الأمن والاستقرار على امتداد خريطة الوطن.

وأضاف بكري أن هناك الكثير من يعتقد أن الأمن والاستقرار يتحقق بسهولة بدون أن دفع ثمن يتم دفعه في المقابل، موضحا أن الضباط والجنود يعانوا أشد المعاناة حتى يشعر الجميع بالاطمئان والاستقرار.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الجهد الكبير الذي تبذله الدولة في الداخل من أجل توفير الأمن والاستقرار للمصريين يتم بذل أضاعفه حتى يتم توفير الأمن والاستقرار، موضحا أن السلاح والمعدات والتجهيزات الحديثة والمتطورة ساهم في قفز ترتيب الجيش المصري إلى المركز التاسع ضمن كبريات جيوش العالم.