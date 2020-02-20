شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تنقذ 4 أطفال من الشارع في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، الخميس، من إنقاذ 4 أطفال من التسول وإعادتهم لأهاليهم بإقرار رسمي.

قال حسين الباز، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، إن التفكك الأسرى سبب في هروب هؤلاء الأطفال من أهاليهم، والوقوع فريسة لأحد الأشخاص الذي دفعهم للتسول مشيرا إلى أن من بين هؤلاء الأطفال شقيقين، واثنين آخرين.

وأوضح أن بعض من فاعلى الخير ابلغوا بوجود هؤلاء الأطفال في الشارع، وتم اصطحابهم إلى التضامن الاجتماعي، والتواصل مع أهلهم وتسليمهم لهم بعد الحصول على إقرار رسمي منهم بعدم عودتهم للشارع مرة أخرى.