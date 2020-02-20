شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعرض مقوماتها السياحية والأثرية بمعرض بلجراد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على هامش مشاركة الوفد الرسمي المصري في فعاليات الدورة الـ42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة، والمنعقد بالعاصمة الصربية بلجراد في الفترة من 20 وحتي 23 فبراير الجاري؛ عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار لشؤون السياحة، عدد من الاجتماعات المهنية مع راسيم ليايتش نائب رئيسة الوزراء ووزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربى، وذلك لمناقشة آوجه التعاون المشترك في مجال السياحة والاثار وتنشيط الحركة السياحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع من الجانب الصربي ميروسلاف كنزفتش كاتب الدولة للسياحة بوزارة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، ومن الجانب المصري السفير عمرو الجويلي سفير مصر لدي صربيا، والدكتور محمد عليوة ممثل عن وزارة البيئة وممثلين عن وزارة السياحة والاثار والهيئة المصرية لتنشيط السياحة.

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وخلال الاجتماع تم مناقشة التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات السياحية بين البلدين من بينها التزايد الملحوظ في أعداد السائحين الصرب إلى مصر، بالإضافة إلى إعادة تشغيل رحلات الطيران المباشر إلى مدينة القاهرة بعد توقف دام حوالي 15 عاماً، بالاضافة إلى رحلات طيران إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بعد توقف دام 6 سنوات.

وأشارت غادة شلبي إلى أن هذا الاجتماع يأتي تعزيزا لمشاركة مصر كدولة شريك (ضيف شرف) في دورة المعرض هذا العام، حيث تم مناقشة الاتفاقيات المشتركة بين البلدين ووضع بعض الأسس لتطوير التعاون السياحي المشترك بين البلدين، لافتة إلى رغبة الحكومة الصربية في الاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجال ترميم الاثار حيث تقدمت بطلب إلى الحكومة المصرية لتقديم المساعدة وامدادها بخبراء في مجال ترميم الاثار.

وخلال الاجتماع تم أيضا استعراض المقومات السياحية والأثرية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري والتي تجعل من مصر مقصد سياحي يجذب السائحين الصرب طوال العام خاصة في ضوء المناخ المناسب والقرب الجغرافي وجودة المنتج السياحي المصري المقدم للسائحين.

كما ألقت نائبة الوزير الضوء على منتج السياحة الثقافية الذي يتميز به المقصد السياحي المصري، منوهه إلى قرب افتتاح المتحف المصري الكبير خلال الربع الاخير من العام الجاري، واسكتمال المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، واستقباله للمومياوات الملكية قريبا في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير كما تحدثت عن منتج السياحة الدينية ومشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، بالإضافة إلى مناقشة الإمكانيات المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجال السياحة الاستشفائية والعلاجية على ضوء المشروعات القائمة والمبادرات المطروحة في البلدين.