شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في صوفيا يلتقي برئيسة البرلمان البلغاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي السفير خالد عمارة، سفير جمهورية مصر العربية في صوفيا، اليوم الخميس 20 فبراير 2020، برئيسة البرلمان البلغاري "تسفيتا كاراينشيفا"، حيث تطرق اللقاء إلي مجمل العلاقات الثنائية، وتم خلاله التأكيد على حرص الدولتين علي تعميق التعاون خلال المرحلة القادمة والبناء علي قوة الدفع التي تشهدها العلاقات الثنائية.

كما تم التأكيد علي أهمية التشاور والتبادل البرلماني بين الجانبين وتوظيف مجموعتي الصداقة البرلمانية في مجلس النواب المصري والبرلمان البلغاري كجسر لبناء التفاهمات ولتعزيز أوجه التعاون علي كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية، فضلاً عن التبادل الثقافي.

وأعربت رئيسة البرلمان البلغاري خلال اللقاء عن تقدير صوفيا البالغ للحضارة المصرية العريقة وأسهاماتها المتعددة في خدمة الإنسانية، وثمنت الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين. وعبرت عن إهتمامها الشخصي والمؤسسي بمتابعة ما تشهده مصر من خطوات ثابتة نحو التحديث والتنمية، ودورها المتنامي والمؤثر في الأحداث الإقليمية والدولية.