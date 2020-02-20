شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 70 عاملًا بالصحة في البحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدتان المحليتان لمركزي الدلنجات وشبراخيت بالتنسيق مع مفتشي الرقابة والمتابعة بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على المنشآت الصحية في المركزين للتأكيد على الانضباط الإداري، وأسفرت عن إحالة عدد 70 من العاملين للتحقيق.
وكشفت حملة من الرقابة والمتابعة بمركز الدلنجات عن تغيب 57 من العاملين بالمركز الطبى الحضري عن العمل، وترك 8 من العاملين بقرية طيبة بمركز الدلنجات للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية دون سند قانونى، وتم تحويلهم للتحقيق.
وقامت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بإحالة 5 من العاملين بالوحدات الصحية لقريتى القرداحى وزمزم لتغيبهم عن العمل دون إذن قانونى.
وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه لا تهاون مع المقصرين في العمل، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.
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