شكرا لقرائتكم خبر عن «دعم مصر» يواصل حواراه المجتمعي لمناقشة قانون الإدارة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادى القصبي، أن الائتلاف واصل حواره المجتمعى من أجل مناقشة قانون الادارة المحلية نظرا لحساسيته.

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وأضاف «القصبى» أن من ضمن الملاحظات التي ظهرت في النقاش تفسير لفظ العامل، حيث هناك حاجة للتوافق اللفظى على من هو العامل، وكذلك مقترح أكاديمية التدريب التي ذكرها القانون، وهل ستكون تابعة لوزارة التعليم العالى أم الإدارة المحلية، وكذلك نسبة التمثيل ٥٠% للعمال والفلاحين تحتاج لتفسير أوضح لتشمل عدة فئات أخرى حتى يتاح لهم المشاركة في المحليات.

من جانبه، أوضح المستشار الاعلامى لرئيس ائتلاف دعم مصر أحمد قنديل، أن القصبى أعلن عن لقاءات أخرى خلال الأيام المقبلة من أجل استكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية حيث بلغ عدد اللقاءات حتى الآن ٤ لقاءات بدءً من رؤساء الأحزاب والنقابات ومندوبى ٢٠ وزارة معنية بالقانون وكان أخر تلك اللقاءات أمس مع المجلس القومى للمرأة.

وأضاف «قنديل» أن رئيس ائتلاف دعم مصر أكد حرصه على الاستماع بكافة الملاحظات من كافة الجهات حتى يخرج قانون متوافق عليه، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات من عدة جهات منها ملاحظات وزارة المالية والتخطيط حول القانون وكذلك ملاحظات المجتمعات العمرانية منىحيث تنفيذ القانون وتبعيته.