شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس بيلاروسيا يبدى سعادته بما شاهده بمراحل إتمام الأعمال بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألكساندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي، على هامش أعمال المجلس الأعمال المجلس المصري البيلاورسي، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، في فندق الماسة كابيتال.

وقد اصطحب الرئيس السيسي، ضيف مصر الرئيس البيلاروسي، في جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية، شملت مدينة الثقافة والفنون ومنشآت المدينة الرياضية والصالة المغطاة بها، وكنيسة ميلاد السيد المسيح، والحي الحكومي وما به من منشآت للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ومنطقة مجلس النواب ومجلس الوزراء.

وخلال تفقده، رحب أحد القائمين على المعرض، بالرئيس ألكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية البيلاروسي، قائلا: "يشرفني حضور سيادتكم في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي أكبر المشروعات التي يتم تنفيذها كأحد المشروعات العملاقة، حيث تم تنفيذها في مارس 2016، لتكون عاصمة إدارية جديدة تليق باسم مصر وتحدي جديد يثبت أن المصريين قادرين على التحدي وتحقيق المعجزات.

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واستعرض أمام الرئيس السيسي ونظيره البيلاروسي، فيلم تسجيلي عن العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات والمنشآت الجديدة.

كما تفقد الرئيس وضيفه المعرض المقام بمناسبة انعقاد مجلس الأعمال المصري - البيلاروسي، بالعاصمة الإدارية بفندق الماسىة كابيتال، وذلك بمشاركة الشركات البيلاروسية والمصرية، حيث ضم المعرض بعض انتاج بيلاروسيا في قطاعات مختلفة، وكذلك عدد من المعدات التي تم إنتاجها في مصر بشكل مشترك بين الجانبين خاصة في مجالات التكنولوجيا الفائقة والآلات كبيرة الحجم".

وقد شهدت العلاقات المصرية البيلاروسية، تطوراً على كافة الأصعدة، كما أبدي الرئيس البيلاروسي سعادته مما شاهده بمراحل إتمام الأعمال بالعاصمة الإدارية، متمنياً أن تشهد العلاقات بين البلدين افاقاً أوسع من التعاون في ظل العلاقات الوثيقة، التي تربط قيادة البلدين.