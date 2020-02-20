شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يتوج الفلاسى بلقب صانع الأمل العربى ومجدى يعقوب بوشاح العمل الإنسانى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صنّاع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات مبادرة صناع الأمل بمكافأة مالية بقيمة مليون درهم إماراتي لكل منهم، لتبلغ قيمة جائزة "صناع الأمل" خمسة ملايين درهم إماراتي.

وتوج أحمد الفلاسي وعائلته بلقب صانع الأمل العربي للعام 2020 ، والذى كرس وقته وماله لمساعدة المصابين بالقصور والفشل الكلوى وتوفير تجهيزات الرعابة الصحبة للفقراء والمحتاجين في إفريقيا، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت خلال الحفل الختامي، كما فلد الدكتور مجدي يعقوب بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني لقاء جهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية

وشهد الحفل تقديم مساهمات من عدد من رجال الأعمال والشركات لدعم إنشاء وتجهيز مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، فيما أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تقديم مساهمة لدعم المستشفى تساوي إجمالي مساهمات رواد الأمل من رجال الأعمال، 360 مليون جنية مصريا.

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر: "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".

Advertisements

وأضاف: "ستبقى الامارات مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي .. وستبقى حاضنة لكل العرب .. وسيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمر ومتسارع".

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، أعلن عن تبنيه مشروعا إنسانيا جديدا، ونشر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه سيخصص ريع حفل "صناع الأمل" لهذا العام، لمشروع مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيرى فى مصر، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.