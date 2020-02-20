شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصينى يبعث رسالة شكر للرئيس السيسى على دعم بلاده فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس الصينى شى جين بينج رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لإرساله رسالة تضامن ودعم لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، وعلى المساعدات الطبية المقدمة فى هذا الإطار.

وقال سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج- فى مؤتمر صحفى عقده، اليوم الخميس، بمقر السفارة الصينية بالقاهرة اليوم الخميس- إن الرئيس شى جين بينج أكد فى الرسالة "التى تم تسليمها إلى وزارة الخارجية المصرية" قوة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وأنه يهتم شخصيا بتطوير هذه العلاقات، مشيرا إلى ثقته فى قدرة بلاده على التغلب على الفيروس.

ونوه بأن 160 من رؤساء دول وحكومات أرسلوا رسالة دعم وتضامن إلى الصين، وكذا أكثر من 30 منظمة دولية، مشيدا بالدور المصرى فى إصدار بيان فى الاجتماع 36 للاتحاد الإفريقى لدعم الجهود الصينية فى مكافحة فيروس (كورونا)، فضلا عن رسالة الدعم الذى أرسلها أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية إلى وزير خارجية الصين، ما يعبرعن قوة الصداقة التقليدية بين الصين والدول الإفريقية والعربية.

وقدم ليتشيانج شكره وتقديره للسفير المصرى فى بكين الدكتور محمد البدرى وأعضاء السفارة المصرية هناك فى الدعم الذى قدموه، معربا عن سعادته بقرار شركة مصر الطيران استئناف تسيير رحلات الطيران من وإلى الصين (القاهرة – بكين – جوانزو) بداية من 27 فبراير الجاري، والذى يعد خطوة نحو تعزيز التعاون والتبادل بين البلدين.

وأوضح أن الجانب الصينى اتخذت إجراءات وقائية واحترازية؛ لضمان السلامة الصحية لركاب وأطقم الطائرات، مشيرا إلى تعاون الصين مع دول العالم لمواجهة هذا الفيروس.

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وأكد أن الصين حكومة وشعبا يعملون بعزيمة من أجل القضاء على فيروس (كورونا) المستجد فى مدينة ووهان مقاطعة هوبى "مركز انتشار الفيروس" وكافة المقاطعات والمدن الصينية، موضحا أن بلاده تشهد حاليا زيادة فى أعداد المتعافين من هذا الفيروس لمدة 14 يوما على التوالي، وهذه مؤشرات إيجابية تدل على أن هذا الفيروس قابل للسيطرة والوقاية منه.

وأفاد بأن الجانب الصينى يولى اهتماما كبيرا بالجالية المصرية وحالتهم الصحية الجيدة فى البلاد، وأن الرئيس الصينى أصدر تعليمات بالاهتمام بمتابعة الجاليات الأجنبية بما فيها المصرية، معربا عن سعادته بعد علم السفارة الصينية لدى مصر منذ أيام عن انتهاء فترة الحجر الصحى للمواطنيين المصريين العائدين من مدينة (ووهان) بدون تسجيل أى حالة إصابة.

وأضاف أن الجامعات الصينية توفر كافة الدعم للمصريين الذين يدرسون فى مدينة (ووهان)، حيث تم إطلاق خدمة بالإرشادات الصحية بثمانية لغات، حول الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى تعاون السلطات الصينية مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا الفيروس.

وأشاد السفير الصيني، بنجاح الحكومة المصرية خاصة وزارة الصحة فى التعامل الحسن مع الحالة المتكشفة بفيروس (كورونا)، وكذلك الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، مؤكدا أنه لا داعى للقلق المفرط فى مصر من هذا الفيروس فهو قابل للشفاء والوقاية منه.