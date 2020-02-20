" نستحدث وزارة لها اختصاصات".. وزير الإعلام يكشف سبب عدم ظهوره منذ توليه منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

رد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على تساؤلات العاملين بمبنى ماسبيرو، عبر أحد جروبات الفيسبوك، عن عدم ظهوره خلال الفترة الماضية، ورأيه في التطوير، قائلا: "أتفهم جيدا تساؤلات الزملاء عن عدم ظهورى خلال الأسابيع الماضية، ولديهم كل الحق، ولتوضيح الأمور أؤكد على مايلى" : أولا نستحدث وزارة جديدة لم يكن لها موظفون ولا مكان ولا ميزانية ولا اختصاصات، ولم ننته من هذا كله إلا أمس الأربعاء فقط".

وأضاف هيكل، أن أى ظهور إعلامي قبل إقرار هذه الأمور، كان سيستبعه تساؤلات أكثر، فإن تحدثنا عن سياسة إعلامية مستقبلية مثلا، كان لابد أن يكون التعليق، وما الذي في يد هذا الرجل لتنفيذ ما يقوله، وأنا لست ممن يقولون مالا يفعلون".

وتابع: أن كل الإجراءات التى سبقت تاريخ الأمس لادخل لى بها، ومنها مثلا قضية التطوير الدائر بشأنها جدل كبير، فلم أطلع على خطة التطوير، وأتمنى أن يكون تطويرا حقيقيا وليس استنساخا لقنوات أخرى جرى تطويرها ولم يشعر بها أحد.

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وواصل: ل امانع من مراجعة التطوي، أي تطوير، حتى بعد أن يبدأ بغرض تصحيحه إن لم يكن مرضيا للمشاهد أولا.

وشدد قائلا: إنني لا زلت عند مبدأي السابق، وهو ضرورة أن يكون التطوير بمشاركة وبأيدي أبناء ماسبيرو، فلا زلت أؤمن بأن هذا المبنى قادر على الاستفاقة بإجراءات علمية وعملية، وأرفض تماما النظر له على أنه مجرد عبء مالي وإداري على الدولة.

واختتم هيكل: وأخيرا - سنبدأ العمل الفعلي خلال الأيام القادمة بإذن الله، ونحتاج لمعاونة ودعم الجميع.

وتعقيبا على ما ذكره، قال هيكل لمصراوي، إن ما ذكرته تعليق لي على تساؤلات البعض على عدم تواجدي، ووددت أن أوضح لهم الأمر بالتفصيل. ​