"البحوث الإسلامية" يختتم الورشة الخامسة لتأهيل الوعاظ على صناعة الفتوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اختتم مجمع البحوث الإسلامية، الخميس، ورشة العمل الخامسة لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بالمحافظات للتدريب على الفتوى العملية وصناعتها، والتعامل مع النصوص الشرعية، بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع يعمل على تكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية ‏لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، لدعم الدور الدعوي والتوعوي الشامل الذي يتطلبه الواقع المعاصر، والاهتمام بتنمية المهارات ‏العلمية والشخصية التي تساعدهم في مختلف الفعاليات التي ينظمها ‏الأزهر الشريف، وتؤهلهم للرد على الاستفسارات اليومية الواردة إليهم سواء في لجان الفتوى أم في القوافل الدعوية والحملات التوعوية.

وأضاف عياد في بيان له الخميٍس، أن ورش العمل تعقد في لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، ويستعرض من خلالها أعضاء اللجنة مع المتدربين الأسئلة الأكثر ورودا، كما يتم إشراكهم في التعامل مع المستفتين.

وأوضح أن الورش تستهدف أيضًا بيان الأحكام الشرعية في كثير من المعاملات المعاصرة وتأصيلاتها الشرعية والفقهية في ضوء اختلاف الحال والزمان والمكان والعرف.