محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ميرا إبراهيم:
حصل الخليج 365 على نسخة من أول تقرير يصدره البرلمان، بشأن الأداة الرقابية "الاقتراح بقرار"، المزمع مناقشته يوم الاثنين المقبل، والذي بموجبه تطالب اللجنة بتشكيل لجنة برلمانية وزارية مشتركة لتبني وتنفيذ خطة عاجلة لتطوير هيئة السكة الحديد.
و" الاقتراح بقرار"، هو إحدى الأدوات البرلمانية الموفرة للنواب، وللمرة الأولى يتعامل معها البرلمان بتقرير رسمي، وتقدم النائب محمد فؤاد، بالمقترح بقرار، عملا بحكم المادة (118) من الدستور، والمادة 424 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن تشكيل لجنة برلمانية وزارية مشتركة لتبني وتنفيذ خطة عاجلة لتطوير هيئة السكك الحديدية.
وأوضح "فؤاد"، في مذكرة إيضاحية حصل الخليج 365 على نسخة منها، أنه تتوالى حوادث القطارات على مر السنوات ونزيف دماء المصريين مازال يسيل على قضبان السكك الحديدية دون أن يتحرك مسئول نحو خطى حقيقية لوقف تكرار تلك الحوادث مستقبلا مما يستوجب الأمر التدخل البرلماني بشكل مباشر لذا نقترح تشكيل لجنة برلمانية وزارية مشتركة لتبني وتنفيذ خطة عاجلة لتطوير هيئة السكك الحديدية.
كانت هذه تفاصيل خبر "لجنة وزارية برلمانية لتطوير السكة الحديد".. تفاصيل أول تقرير للنواب بشأن "الاقتراح بقرار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.