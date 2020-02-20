"لجنة وزارية برلمانية لتطوير السكة الحديد".. تفاصيل أول تقرير للنواب بشأن "الاقتراح بقرار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ميرا إبراهيم:

حصل الخليج 365 على نسخة من أول تقرير يصدره البرلمان، بشأن الأداة الرقابية "الاقتراح بقرار"، المزمع مناقشته يوم الاثنين المقبل، والذي بموجبه تطالب اللجنة بتشكيل لجنة برلمانية وزارية مشتركة لتبني وتنفيذ خطة عاجلة لتطوير هيئة السكة الحديد.

و" الاقتراح بقرار"، هو إحدى الأدوات البرلمانية الموفرة للنواب، وللمرة الأولى يتعامل معها البرلمان بتقرير رسمي، وتقدم النائب محمد فؤاد، بالمقترح بقرار، عملا بحكم المادة (118) من الدستور، والمادة 424 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن تشكيل لجنة برلمانية وزارية مشتركة لتبني وتنفيذ خطة عاجلة لتطوير هيئة السكك الحديدية.

وأوضح "فؤاد"، في مذكرة إيضاحية حصل الخليج 365 على نسخة منها، أنه تتوالى حوادث القطارات على مر السنوات ونزيف دماء المصريين مازال يسيل على قضبان السكك الحديدية دون أن يتحرك مسئول نحو خطى حقيقية لوقف تكرار تلك الحوادث مستقبلا مما يستوجب الأمر التدخل البرلماني بشكل مباشر لذا نقترح تشكيل لجنة برلمانية وزارية مشتركة لتبني وتنفيذ خطة عاجلة لتطوير هيئة السكك الحديدية.