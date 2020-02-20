استعدادًا لرمضان.. التموين تبحث تخفيض السلع مع المنتجين الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي
أعلن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماع الأسبوع المقبل، بالتعاون مع المشاركين في الإنتاج على مستوى الجمهورية، للاتفاق على نسب التخفيض المستهدفة والمناطق الجغرافية التي سيتم تغطيتها، استعداد لشهر رمضان المبارك.
وأشار في حوار نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاجتماع يأتي في إطار خريطة الوزارة السنوية لإقامة المعارض المتخصصة لتقديم المستلزمات بأسعار مخفضة في المناسبات، منها على سبيل المثال " أهلا رمضان" و"أهلا مدارس"، موضحا أن الوزارة تقوم بجزء داعم في المناطق التي لا يتم تغطيتها من خلال السلاسل، مثل الوادي الجديد وشمال سيناء وبعض مناطق جنوب سيناء.
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